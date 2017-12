Non scatterà più il paracadute per i nati nel 1952

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Era una clausola che la stessa legge definiva eccezionale una sorta di paracadute per i lavoratori più duramente penalizzati dalla legge Fornero, ovvero quelli (principalmente nati nel 1952) che al momento dell'approvazione della riforma stavano per maturare il diritto alla pensione: o per anzianità o nel caso delle dipendenti private per vecchiaia a 60 anni. Per queste persone il traguardo veniva spostato in avanti anche di 6-7 anni, per cui con una correzione in corsa al testo della legge si decise di attenuare il danno prevedendo la...