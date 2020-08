LA DIFESA

BELLUNO «Nelle richieste del bonus Inps, equiparare Sindaci e Amministratori comunali ai Parlamentari è del tutto assurdo e anche grave sul piano istituzionale - ad alzare la voce è Uncem, l'Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani - sindaci e deputati hanno status e condizioni diverse, ma sopratutto nei piccoli Comuni, e negli Enti fino a 15mila abitanti, i sindaci sono poco più che volontari. Carichi di responsabilità e di impegni, con indennità che coprono a malapena le spese di viaggi e spostamenti sul territorio. Nessun pianto, nessun vittimismo, anzi».

ALTRUISMO

«Nei Comuni piccoli e piccolissimi - spiega Uncem, citando il sociologo Di Vico - gli Amministratori locali fanno politica senza molte possibilità di carriera e tantomeno di arricchimento, ma quasi sempre per una scelta di impegno pubblico più genuina di quella che purtroppo riscontriamo nelle grandi città o nelle assemblee regionali». Per questa ragione, sostiene Uncem: «Metterli vicino, anche solo in un titolo di giornale, ai parlamentari, non aiuta a distinguere realtà e situazioni diverse in contesti diversi. Ben venga se un Sindaco di un Comune montano o meno, piccolo o grande, ha chiesto il bonus». In Italia circa 5 mila sindaci di Comuni piccoli e piccolissimi prendono indennità pari ai percettori del reddito di cittadinanza. «I Sindaci e gli Amministratori, nella fase di lockdown - spiegano gli amministratori iscritti a Uncem - hanno costituito la spina dorsale della Repubblica lavorando per settimane e settimane da soli, nelle loro comunità, con responsabilità immani. Evitiamo l'antipolitica e il fango nel ventilatore a tutti i costi. Passare con un rullo sopra a ogni livello istituzionale e alle articolazioni territoriali dello Stato è proprio quello che oggi non serve al Paese».

STIPENDI

L'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco, nei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, (gran parte dei comuni della provincia di Belluno) sono state recentemente incrementate. Nei Comuni fino a mille abitanti l'indennità è stata recentemente aumentata di 497,35 euro al mese; nei Comuni da 1.001 abitanti a 3.000, l'indennità di funzione aumenta di 357,91 euro al mese. Il Ministero assegna un contributo a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento per singolo Comune. Sarà di 3.287,58 euro per i Comuni fino a mille abitanti e di 2.365,85 euro per i Comuni fino da 1.001 abitanti a 3.000. Un provvedimento che per il presidente nazionale di Uncem, Marco Bussone, si tratta di un segnale positivo, «nato dalla spinta fatta dalle Associazioni, da Anci, Ali Legautonomie e Uncem e che il Governo ha accettato sulla scia di quanto già previsto dalla legge 158/2017 sui piccoli Comuni che ridà piena dignità agli Enti e li impegna a lavorare insieme per lo sviluppo economico del territorio, anche grazie a un fondo di 160milioni di euro che Uncem ha chiesto venga celermente assegnato».

