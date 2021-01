LA PROVINCIA IMBIANCATA

TAIBON AGORDINO/VALLE DI CADORE «Non spostatevi se non per motivi di necessità perché la neve è veramente tanta, non si sa più dove metterla, il rischio slavine è molto alto e così il rischio frane. Le strade in molti casi sono quasi impraticabili e quindi devono essere lasciate libere per i mezzi tecnici e di soccorso». A lanciare l'appello, che riassume le ore d'angoscia dell'intera provincia, l'assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin. Decine e decine, in tutta la giornata di ieri, gli interventi dei vigili del fuoco per liberare i tetti dalla neve, rimuovere ostacoli, e lavorare gomito a gomito con la protezione civile con le frese. Le abbondanti nevicate di questo inverno senza sci, stanno creando in queste ore più di qualche disagio non solo alla viabilità ma anche ai residenti che non intendono muoversi da casa. La situazione peggiore in Comelico dove sono stati aperti tutti i Coc. A finire al suolo circa 80, 85 centimetri di neve. Attivate le squadre dell'Ana Cadore, Belluno e Feltre, attraverso la Regione. Si è verificata una piccola slavina nel Comune di San Pietro (località Mare). Ci sono stati alcuni blackout elettrici, ma brevi e già rientrati. Isolata, dal versante friulano, anche Sappada.

PASSI CHIUSI

Il Passo Cimabanche, sopra Cortina, così come il Passo Giau sono stati chiusi a causa di slavine cadute sul lato altoatesino dei due valichi. Per nevicate e condizioni meteo avverse è stata chiusa anche la statale 51 di Alemagna in un tratto di alcuni chilometri in località Fiames, a Cortina

IN AGORDINO

La frazione Col di Prà continua a pagare lo scotto del maltempo. Tra incendi, alluvioni, frane e ora pericolo valanghe, il paesino della valle di San Lucano e la sua ventina di abitanti si ritrovano ancora con la strada chiusa. L'ordinanza, relativa anche alla viabilità della Val Corpassa, è stata firmata dal sindaco Silvia Tormen ed è entrata in vigore ieri alle 6. I residenti potranno spostarsi scortati da personale della Protezione civile in orari prestabiliti. Reduce dai pesanti danni compiuti dall'incendio di fine ottobre 2018, seguiti pochi giorni dopo dal disastro di Vaia e da alcuni episodi successivi di violenti acquazzoni, la località ai piedi della Pale di San Martino fa ora i conti con le potenziali slavine. Già con la grande nevicata dell'Immacolata, ai primi di dicembre, alcune abitazioni erano state evacuate per lo scivolamento a valle di un'ingente quantità di neve misto terra. In quella prima fase - spiega l'Amministrazione Tormen - il territorio era stato caratterizzato da intensi fenomeni piovosi con importanti apporti nevosi in quota e successivi eventi valanghivi. A seguire, ulteriori precipitazioni con oltre 60 centimetri alle quote critiche di accumulo, potenziale fattore di eventuale distacco di valanghe. In considerazione dell'ulteriore nevicata nonché delle previsioni meteo non positive, la situazione impone un attento monitoraggio. Da qua, a titolo precauzionale e per ragioni di incolumità pubblica, si è quindi resa necessaria la chiusura della viabilità di accesso alla frazione di Col di Prà dalla località La Roa, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, garantendo comunque il transito ai mezzi di soccorso. Chiusa anche la strada comunale della Val Corpassa dal bivio nord dell'abitato di Listolade (nei pressi del campo di ghiaccio) sino a capanna Trieste.

