MARGHERA Se non ci fosse quell'accrocchio di tubi, condotte, ventole, turbine e scale per arrivare fino in alto, di per sé il forno dell'inceneritore potrebbe essere simile a quello di un panificio medio-grande. Ma lì dentro, 24 ore al giorno e per circa 330 giorni all'anno (ci si ferma solo per le manutenzioni), possono bruciare 34mila tonnellate di Css all'anno, «quel combustibile da rifiuto che produciamo qui e che, fino all'anno scorso, veniva mescolato al carbone che alimenta la centrale Enel di Fusina - spiega Massimo Zanutto, direttore generale di Ecoprogetto, la società di Veritas che si sta dannando l'anima per far approvare quelle tre linee ritenute necessarie per smaltire i rifiuti non riciclabili e i fanghi civili -. In passato Enel ce ne chiedeva 60mila tonnellate all'anno, scese a 30mila nel 2018, 19mila l'anno scorso e adesso, con il fermo tecnico della centrale e l'imminente trasformazione a gas dal carbone, più nulla». E così Veritas non sa più dove metterlo: con la pandemia Austria e Ungheria non accettano più i camion carichi di qualsiasi cosa dall'Italia (figuriamoci i rifiuti), dovendo portare tutto in alcuni impianti in Lombardia, con l'ulteriore differenza anche economica che Enel pagava a Veritas circa un milione di euro all'anno per il Css, mentre adesso se ne spendono 6 milioni per smaltirlo fuori. «Noi abbiamo l'autorizzazione per due linee da anni ed anni, ma per bruciare biomassa vergine, cioé legno non riciclabile, e non il Css - riprende Zanutto -. Sulla linea 1 abbiamo già eseguito l'upgrade, cioè siamo pronti a bruciare il Css non appena avremo l'autorizzazione». A questa si dovrebbe aggiungere la linea L2, mai realizzata, che potrà bruciare altre 47mila tonnellate all'anno di Css (ma L1 e L2 potranno arrivare complessivamente a 120mila tonnellate/anno comprendendo anche le biomasse), riuscendo così a coprire l'intera produzione annua di combustibile da rifiuto, producendo energia in grado di autoalimentare gli impianti e di essere venduta alla rete. Ma senza l'autorizzazione regionale, il Css prodotto deve essere smaltito fuori regione e il resto dei rifiuti portato in discarica. «Abbiamo un'autorizzazione regionale che ci consente di conferire 25mila tonnellate a Sant'Urbano, nel Padovano, al costo di 100 euro a tonnellata - conclude il direttore di Ecoprogetto -. Qualcosa potrebbe essere portato nella discarica di Jesolo, ma se non arriverà l'autorizzazione si rischia davvero di non poter più gestire il ciclo dei rifiuti».

