VENEZIA Il 19 luglio scorso il Venezia chiudeva il suo acquisto dal Milan, dimostrandogli tutta la sua fiducia con un quadriennale fino al 2023, il più lungo di tutta la rosa. Ad oggi però Gian Filippo Felicioli, 23 anni il 30 settembre, si è meritato per distacco l'Oscar della sfortuna. Dopo appena 7 partite (ben giocate) il terzino si è infatti rotto il piede sinistro, il 5 ottobre dopo 29' del match pareggiato 1-1 a Cosenza, tegola alla quale ora si è aggiunta quella della positività al Covid-19. «Purtroppo dopo quattro cicli di tamponi tutti negativi, al quinto sono risultato positivo - il grande rammarico affidato da Felicioli alla sua pagina Facebook - Fortunatamente sto bene, non ho alcun tipo di sintomo e sono in isolamento nella mia abitazione. Sono dispiaciuto, molto, per la situazione e perché finalmente, dopo un calvario durato 7 mesi a causa dell'infortunio subito ad ottobre, stavo piano piano recuperando la forma migliore. Una bella mazzata, ma la cosa più importante è che io stia bene e che lo siano tutte le persone con cui ho avuto contatti negli ultimi giorni». Una brutta notizia che il giovane di San Severino Marche spera di lasciarsi alle spalle quanto prima. «Invito tutti a rispettare minuziosamente tutte le norme di sicurezza, anche se sono passati diversi mesi dalla sua comparsa il virus è ancora in circolazione e non bisogna prenderlo assolutamente alla leggera, per la tutela e la salute di tutti. Infine ringrazio tutti i miei compagni, il mister, il presidente, tutto il Venezia e tutte le persone che mi hanno fatto sentire il proprio affetto in questo momento». (M.Del.)

