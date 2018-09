«Non possiamo fare tutto da soli pronti anche a cedere le quote»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SOCIETA'BELLUNO Soluzioni stabili cercansi. Il Nevegal deve trovarle per poter avere ancora un futuro. Altrimenti, saluti e grazie. Non è questione dei 100mila euro necessari a mettere in moto i cannoni per l'innevamento artificiale: se è vero che una rondine non fa primavera, è altrettanto vero che non basta un inverno a salvare le sorti del Colle. Serve molto di più. Servono le certezze che il Nevegal possa realmente andare avanti per diversi anni. Serve un progetto a lungo termine. Soprattutto, serve che ognuno faccia la sua parte....