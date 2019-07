«Non possiamo aspettare»: tornano in Sicilia in auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VIAGGIOTREVISO Aspettare tre giorni per partire? «Impossibile, noi dobbiamo rientrare a casa per andare a lavoro». E così non hanno perso tempo, hanno preso a nolo quattro macchine e, nel cuore della notte, sono partiti alla volta della Sicilia. Tra i 200 passeggeri rimasti a terra domenica sera all'aeroporto Canova di Treviso c'erano anche loro: 4 famiglie per 18 persone in tutto, fra cui bambini e bambine, che non ci hanno pensato due volte e si sono messe subito in marcia per rientrare a casa. Loro l'hanno presa con allegria, ma di...