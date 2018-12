CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Non mi convince l'idea di convocare un tavolo al Viminale con i capi ultras. Credo che sia un approccio sbagliato. Ci sono relazioni molto dettagliate dell'antimafia su certe curve. In generale non vanno legittimati». Simone Valente è sottosegretario ai Rapporti con il parlamento e soprattutto segue da sempre lo sport per il M5S. Dopo i fatti di Milano ha preferito il silenzio per «evitare il solito gioco italiano di commentare l'emergenza: tutte le volte accade questo, e cioè un fiume di dichiarazioni che non porta a nulla».Valente,...