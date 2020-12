LUTTO

LIDO DI VENEZIA La cucina era il suo regno in cui svettava, per maestria e passione, sempre come dominatrice incontrastata, l'umiltà era il suo tratto distintivo. Preferiva stare nell'ombra, tra i fornelli, più che alla ribalta. Il Lido è in lutto per la morte di Ines Mancin Meneguzzi, un'autorità nel campo della ristorazione, stroncata, qualche giorno fa, a 86 anni a causa del Covid. Ines si identifica in tre parole: Trattoria Andri, il ristorante in via Lepanto 21, il locale preferito da Walter Chiari e da molti divi del cinema passati al Lido negli ultimi sessant'anni che ogni anno, durante la Mostra del cinema, tornavano qui per mettersi a tavola, ma anche semplicemente per darle un saluto. Il virus, entrato alla casa di riposo Stella Maris degli Alberoni, dove l'anziana ha vissuto l'ultimo periodo, ha colpito un fisico già fragile, portandola al decesso. Una situazione che, a causa delle restrizioni previste dai protocolli per evitare il contagio, come racconta il figlio Luca Meneguzzi, ha aggiunto amarezza e rammarico a un grande dolore: Non abbiamo più potuto vederla da metà ottobre e non siamo riusciti a tenerle la mano nel momento del trapasso. Per circa 60 giorni, fino all'avvenuto decesso, non l'abbiamo più vista. Ma il nostro cuore e i nostri pensieri saranno sempre con lei, accompagnerà le nostre famiglie. E' stata un esempio di amore e dedizione per il lavoro e la famiglia. L'intera isola ha rivolto grandi attestazioni di affetto ai figli Luca e Marina, e ai fratelli Romano, noto barman dell'hotel Des Bains, Luisa, Luigino e Pina. I funerali della decana dei ristoratori veneziani sono stati celebrati nella chiesa di San Nicolò. Ines era conosciutissima e molto legata ai suoi quattro nipoti: Leonardo, Eleonora, Nicolò e Jacopo. Nata al Lido il 29 agosto 1934, in una famiglia numerosa con altri sei fratelli, era entrata come dipendente da Andri all'età di 15 anni. Qui ha lavorato, con il ristoratore Volo, prima al banco, poi come cameriera. Dal 1969-70 il grande salto, rilevando il ristorante e da allora è iniziata la tradizione di Andri, tra buona cucina a base di pesce e specialità veneziane, quadri affissi alle pareti e opere d'arte. Ines ha sempre lavorato, fino a circa cinque anni fa, ma anche dopo la pensione, la sua presenza in ristorante non mancava mai. La sua vita è sempre stata casa e bottega, nel senso letterale del termine, visto che abitava proprio dietro la cucina del ristorante. Con umiltà e discrezione ha dato da mangiare a centinaia di vip. (l.may.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

