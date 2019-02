«Non importa il tracciato ma andiamo in Europa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO PILONIBELLUNO «Ho sempre espresso il mio parere favorevole al prolungamento dell'autostrada A27. Lo sbocco a nord è strategico soprattutto per il Comelico che può trovare una prospettiva futura dal punto di vista industriale». Il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, non chiude ad alcuna ipotesi ma pianta i paletti sui chilometri in più, quelli che l'autostrada A27 al momento non ha. Nessuna preclusione verso il tracciato che permetterebbe alla Venezia-Belluno di arrivare fino a Tolmezzo attraverso Mauria e...