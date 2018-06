«Non ho nessuna speranza, la verità quando sarò morta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FAMIGLIAPIEVE DI CADORE «Passeranno altri 40 anni, quando anche io sarò morta, prima di conoscere la verità». Zia Giuseppina Trevisan, con al sua saggezza derivata dai suoi 84 anni di età, non ha speranze di conoscere cosa sia successo alla sua nipote Rossella. Quel 21 agosto 1975 era in vacanza da lei, nella casa di Tai, dove zia Peppina abita ancora oggi. L'eredità della sorella Elisanna, mamma della ragazza, le sue battaglie per conoscere che fine avesse fatto la figlia, ora è tutta su di lei. «Io sono anziana - dice, ma è da...