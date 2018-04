CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non gradisce «l'ipertatticismo» del M5S, lo insospettiscono quei contratti offerti indifferentemente a forze «antagoniste». Come parte della coalizione di centrosinistra, il segretario del Psi, Riccardo Nencini, vuole dire la sua sull'ipotesi di un governo tra Pd e pentastellati. «Martina mi ha assicurato che quando si passerà, se mai si passerà, a un incarico formale per la nascita di un governo, terrà presente la coalizione. E questo è un fatto positivo». E cosa dirà ai suoi alleati? «Dirò che ci sono delle differenze tra noi e...