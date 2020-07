Le affermazioni del prefetto di Venezia, dottor Zappalorto, apparse sul Gazzettino di domenica scorsa, relative alla possibile destinazione futura del centro della Croce Rossa di Jesolo, meritano delle puntualizzazioni.

Lungi dall'entrare nel merito del caso specifico, non conoscendo direttamente i potenziali investitori né le caratteristiche del loro progetto di trasformazione dell'area, ritengo che il caso Jesolo offra l'opportunità di un ragionamento più ampio per provare a fare chiarezza e fissare alcuni punti fermi.

E' noto che le costruzioni e lo sviluppo immobiliare siano, purtroppo, un settore esposto agli interessi e agli appetiti della malavita organizzata: motivo per cui è da sempre considerato sensibile e come tale oggetto di particolare attenzione anche sotto il profilo dei controlli da parte delle pubbliche autorità. Sappiamo pure che il Veneto e la nostra provincia, in particolare, sono aree già rivelatesi dolorosamente permeabili all'infiltrazione mafiosa o camorristica.

Tuttavia, questo di certo non autorizza a postulare come scivolosamente ha fatto il prefetto che, soprattutto in certe aree, come Jesolo, vi sia un'equazione o quanto meno una presunzione di equivalenza tra investimento immobiliare e infiltrazione criminale. Quanto dichiarato dal prefetto, già di per sé grave perché arbitrario, diventa ancora più sorprendente perché formulato dalla rappresentanza più importante dello Stato sul territorio.

Se è legittimo, oltre che doveroso, vigilare sempre sulla provenienza dei fondi che sono alla base di certi investimenti, non altrettanto legittimo è gettare su chi investe la pesante ombra del dubbio e del sospetto. Tanto più se quello che viene espresso con toni velatamente allusivi (Verificheremo la provenienza dei fondi) costituisce l'esercizio di un dovere in capo allo Stato: il prefetto ha il pieno potere di procedere al controllo della regolarità dei fondi, senza che sia necessario da parte sua paventare curiosità quasi a voler scaricare la palla ad altri.

Certamente anche le associazioni di categoria come la nostra fanno loro parte, svolgendo ogni giorno un ruolo di sentinella, grazie alla capillare presenza di imprese associate sul territorio. Un ruolo che rivendichiamo con orgoglio e che ci permette di fungere da sensore di certi movimenti poco trasparenti, che possono nascondere una minaccia per il regolare sviluppo dell'attività economica.

In questo senso, come Ance Venezia, confermiamo la nostra piena e assoluta disponibilità a qualunque forma di collaborazione con le pubbliche autorità nella prevenzione di ogni tentativo di ingresso della criminalità organizzata nella vita economica della nostra area.

E proprio perché lavoriamo dalla stessa parte della barricata con le Istituzioni, non vorremmo più assistere a certe uscite fuori luogo e fuorvianti, che non si addicono a chi, quelle Istituzioni, rappresenta al massimo livello.

*Presidente Ance Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA