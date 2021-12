I SOCCORSI

BELLUNO «Voglio ringraziare tutta la mia comunità e dire forte a tutti che sono orgoglioso di essere bellunese». Sono le parole del sindaco di Chies d'Alpago e cognato di Giorgio De Bona, Gianluca Dal Borgo. Il primo cittadino, raggiunto al telefono nella serata di ieri, ammette di non dormire dalle 7 di sabato mattina. La successione degli eventi, la tragicità del momento, l'ansia non hanno permesso di chiudere occhio. Ma nel primo pomeriggio l'uomo è stato ritrovato e allora è stata festa, le campane di Chies hanno suonato per avvisare subito l'intera comunità rimasta in apprensione dal primo pomeriggio di sabato, quando era scattato l'allarme. «Quando mia sorella mi ha chiamato, Giorgio infatti è suo marito racconta Dal Borgo -, io sono subito andato a cercare l'auto e l'ho trovata parcheggiata a Col Indes. A quel punto abbiamo allertato subito il soccorso alpino».

LA MACCHINA ORGANIZZATIVA

Erano le 14.30 di sabato quando è scattato l'allarme e da lì, rapidamente, la notizia della scomparsa dell'uomo si è diffusa per l'Alpago smuovendo le persone e spingendole a partecipare alle ricerche, nonostante il freddo e la neve. È stato un elicottero dell'Air Service a individuare l'uomo, scivolato all'interno di una forra, ma in tutti gli elicotteri mobilitatisi per l'operazione di ricerca sono stati tre. Nel complesso ieri mattina le ricerche hanno coinvolto una sessantina di persone tra Soccorso alpino di Alpago, Belluno, Longarone, Pieve di Cadore, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina e Auronzo con un'unità cinofila, i Vigili del fuoco e una trentina di amici dello scialpinista.

IL LAVORO

«Le ricerche hanno sessanta persone ieri, ma complessivamente quasi un centinaio, la speranza di trovarlo in vita era forte e tutti ci siamo immedesimati nella famiglia - commenta il delegato del Soccorso alpino Dolomiti bellunesi, Alex Barattin -; di fatto c'era poco tempo a disposizione per trovarlo, lo sapevamo, ma lui è stato bravissimo a mantenere la lucidità e a non aver voglia di uscire dalla forra perché gli ultimi metri erano quasi verticali e provare a risalirli gli sarebbe potuto essere fatale. Se guardiamo in modo oggettivo, non erano tante le speranze di trovarlo vivo, aveva addosso una tuta da allenamento leggera, mica abbigliamento da montagna pesante. Ma non ha mai preso sonno e si è mosso per tutta la notte, sicuramente un atleta preparato e che sapeva come gestire la situazione». Una storia incredibile, dal lieto fine, e che sottolinea una volta di più lo spirito che lega la gente delle piccole comunità, dove ci si conosce tutti e anche se non ci conosce ci si aiuta.

L'ORGOGLIO

E di questa mobilitazione di massa Dal Borgo va fiero, ne è quasi commosso. Ieri non faceva che ringraziare, la sua comunità, la macchina dei soccorsi, tutti. Stanco e felice della lieta notizia. «Sono orgoglioso di essere bellunese - ha dichiarato - abbiamo una macchina dei soccorsi eccezionale, una vera potenza. Hanno collaborato insieme il Soccorso alpino, il sistema sanitario, i Vigili del fuoco e la guardia di finanza, ai quali si sono aggiunte tante persone dell'Alpago uscite a cercare volontariamente nei boschi, io sono sempre rimasto alla base. A Chies hanno suonato le campane a festa appena Giorgio è stato ritrovato e ieri sera la comunità si è stretta nella preghiera con veglie in diverse chiese. Un'intera popolazione si è mossa e io ne sono orgoglioso. Tra qualche mese organizzeremo un momento conviviale per ringraziare tutti, lo abbiamo già deciso con il resto della famiglia».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA