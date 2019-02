Non era un caso seguito dall'Ulss e nemmeno dai Servizi del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MIRANO. Un tentativo di farla finita, 6 mesi fa, pare con lo stesso metodo, l'assunzione di psicofarmaci, che forse porta con sé buona parte delle spiegazioni di questa assurda tragedia.Ma Silvia Marzaro non era conosciuta ai servizi di salute mentale: il suo non era un caso clinico da trattare, il suo nome non era nelle liste dell'Ulss e quel tentativo non ne faceva una paziente da seguire per ragioni psichiatriche. Il suo, forse, era più un mal di vivere, uno grave stato depressivo che nell'agosto scorso l'aveva portata alle soglie del...