IL COMMENTO

ROVIGO Affranto per il risultato della lista Il Veneto che Vogliamo, sostenuta dalla sua civica, il sindaco del capoluogo Edoardo Gaffeo guarda con soddisfazione al voto ottenuto dal Partito Democratico nel suo comune, oltre il 17%. Gaffeo, interviene sul risultato delle elezioni europee mentre lo scrutinio è ancora in corsa, intorno alle 23. Le luci negli uffici di palazzo Nodari sono tutte accese, c'è un via vai continuo di gente dai vari seggi per portare documenti delle operazioni di spoglio elettorale, ma lui non c'è. Osserva l'andamento delle operazioni da casa, riflettendo su un centrosinistra il cui risultato, prima della fine, non sembra affatto andare bene.

RISULTATO NETTO

«Non serve nemmeno commentare un risultato del tutto in linea con i sondaggi visti nelle scorse settimane - spiega Gaffeo -. Bisognerà fare un lavoro importante, lavorare per recuperare posizioni. Non ci siamo riusciti in questa fase, però noi non ci abbattiamo. Cercheremo ora di capire a livello di singoli collegi cosa accadrà. Rovigo città mi sembra in linea con la situazione regionale e devo dire che le forze di centrosinistra, tutto sommato, sono in linea anche con le altre principali città venete. La vedo positivamente, anche se, certo, non possiamo dire di avere vinto». La sua civica, Con Edoardo Gaffeo Sindaco, a una settimana dal voto ha ufficialmente dichiarato di sostenere Aldo D'Achille, sindaco di San Bellino, schierato tra le fila del VcV di Lorenzoni. Cosa ne pensa?

«È stata una campagna elettorale un po' strana perché è stato difficile fare capire il messaggio che si voleva lanciare. È stato strano, poi, lavorare con la propaganda elettorale costruita nei mesi passati dalla controparte. Non ci abbattiamo, comunque, perché sono state create le basi per un lavoro duraturo e mi pare che in città le cose stiano andando discretamente da questo punto di vista. Se faccio un ragionamento sulla città, posso dire che abbiamo impostato le basi per un lavoro serio».

Sul risultato del Pd, primo partito della coalizione che lo sostiene nell'emiciclo rodigino, il sindaco si dice molto soddisfatto. Manca ancora da scrutinare una buona parte delle 275 sezioni polesane, ma guardando ai numeri di Rovigo città Gaffeo è contento: «Mi pare che il Pd abbia tenuto bene, con un risultato anche migliore rispetto alle comunali. Ha lavorato bene sia chi è in alto (il candidato Diego Crivellari, in vantaggio sull'uscente Graziano Azzalin, ndr) e anche chi è dietro. Ora vediamo con lo spoglio definitivo e il conto delle preferenze. Speriamo che ci sia la possibilità di fare un consigliere regionale». Il risultato di queste elezioni potrà influire sulla squadra di giunta? Gaffeo dice di no: «Non ci sono le condizioni per legare questo risultato con quello che fa l'amministrazione, che è un ottimo lavoro. La città risponde molto bene alle nostre sollecitazioni e sta apprezzando l'impegno che ci stiamo mettendo in questi mesi. Andiamo avanti sereni».

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

