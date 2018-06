CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non è ancora chiaro quando riaprirà la ciclabile Baden-Powell nel tratto del ponte del Bassanello. «È stata fatta una perizia (costo 17 mila euro circa, ndr) con in cui ci hanno avvisato che è necessario rafforzare la struttura. Non c'è alcun problema con la copertura in gomma, come ho sentito dire nei giorni scorsi», spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Saccardin. In moltissimi hanno sempre richiesto al Comune un intervento definitivo, un pavimento antiscivolo, ma quando è stata ora di intervenire si è scoperto il peggio.La...