«Non confondiamo l'inquinamento con l'evento Epifania»

NESSUN BLOCCOQuando nella mattinata di ieri l'odore di fumo ha messo a dura prova il centralino dei Vigili del fuoco e ha cominciato a diffondersi la notizia di livelli di polveri sottili e sottilissime molto alti, c'è anche chi ha pensato che sarebbe stato bene che il Comune di Venezia bloccasse le manifestazioni pomeridiane previste in tutta la terraferma. Non c'è stato però nessuno stop, seppure in extremis, così che i Panevin si svolti dovunque, a Mestre, Carpenedo, Zelarino, Favaro, Tessera, Campalto, Dese, Catene, Malcontenta. «Non...