L'APPELLO

VENEZIA Arriva puntuale anche quest'anno, in vista dell'ormai imminente Giornata internazionale della donna, l'appello di Confartigianato Venezia. «Fermiamo le mimose illegali, fanno male ai fioristi veneziani», è quanto richiesto dall'associazione di categoria lagunare, rivolgendosi alle istituzioni, in primis al comandante della Polizia locale, Marco Agostini. Affinché alta sia l'attenzione nei confronti del commercio ambulante, non autorizzato, di mimose. Parole ancora più urgenti, in un periodo segnato dalla pandemia. Perché se fino a qualche anno fa, quando le cose andavano bene, il fenomeno dell'abusivismo era tollerato, ora che i fatturati dei fiorai del centro storico stanno registrando nell'ultimo anno un calo medio del 48%, girare la testa dall'altra parte è più difficile. Lo sottolinea Enrico Vettore, responsabile categorie Confartigianato, riportando alcuni numeri emblematici, legati perlopiù ad un calo della popolazione a cui la città sta assistendo. «Nel 92 i decoratori con fiori (conosciuti come fiorai) erano 27. Mentre oggi, in centro storico, sono 12. Si tratta di un'attività di servizio ormai poco orientata alla domanda turistica». Ma quanto incide il fenomeno della vendita abusiva sul fatturato medio di un fioraio? «Un 30-35% aggiunge Vettore nell'ambito di alcune date consolidate, come la festa della donna o del bocolo. E in una situazione in cui il totale non è più quello di vent'anni fa, la cosa non è più accettabile». È sulla stessa linea di pensiero anche Andrea Dabalà, rappresentante di categoria dei fioristi di Confartigianato Venezia, la cui attività Al boccolo si trova in calle del Fumo, a Cannaregio. «Ogni anno si scatena una concorrenza sleale, sempre più numerosa ed organizzata e spesso predatoria analizza in quanto gli abusivi recuperano le mimose anche staccandole direttamente dagli alberi che trovano in giro. Ma al di là di questo, privano di incassi, in un momento di enorme difficoltà, le attività regolari». Anche se la prospettiva, secondo Dabalà, è che l'8 marzo gli abusivi in giro per la città saranno meno. Tutto per via di un costo della mimosa quest'anno particolarmente alto. «Dunque per loro sarà più difficile da reperire», dice, evidenziando come dai suoi rifornitori che la importano in base alla disponibilità, anche dalla Liguria o dalla Francia questa volta ne abbia ordinata un quinto rispetto a due anni fa. E addirittura metà in confronto al 2020. «Perché la gente non ha soldi da spendere, l'ho appurato anche in occasione di San Valentino. È un problema, perché per la mia attività le feste rappresentavano dei capisaldi». Senza considerare che la mimosa è una pianta dalla fioritura assai delicata. «Basta un particolare colpo di vento per perdere tutta la coltivazione». E lavorarla con largo anticipo, in negozio, non è possibile in quanto «appena tirate fuori dal sacco in cui sono contenute, per preservarle dall'umidità, le mimose tendono a rovinarsi. Per questo posso lavorarle solo all'ultimo, per non rischiare. Lo faremo domenica, fuori orario lavorativo, e lunedì stesso. E solo in due, mentre in tempi normali avrei richiesto un aiuto extra. Il prezzo? Dai 4 ai 7 euro». A fronte di una concorrenza quella dei supermercati che in questi giorni le sta già proponendo anche a meno di 2 euro. «C'è tanta manodopera dietro: devi confezionarle, aggiungerci l'eventuale fiore e lo spago. Ci vuole tempo». L'appello è dunque chiaro e rivolto ai veneziani. Affinché per i loro doni floreali si rivolgano ai negozi autorizzati.

Marta Gasparon

