Non ci sono furbetti del reddito di cittadinanza nel Bellunese. O meglio, nessuna segnalazione o esposto è arrivato alla Procura, come risponde il procuratore Paolo Luca alla domanda di eventuali inchieste in corso. Ma è facile ipotizzare che ci siano stati incroci di dati e accertamenti della Finanza sulle autocertificazioni e sulle persone che hanno goduto del beneficio in questi mesi. D'altronde era stato lo stesso comando generale della Guardia di finanza, attraverso una circolare operativa, a sollecitare i controlli puntando a individuare chi aveva provato ad approfittare. Molto probabilmente, però, qui in provincia, non hanno dato risultati. Insomma ci sono bellunesi poveri, ma onesti.

Eppure nelle altre regioni di Italia c'era chi aveva auto di lusso e percepiva il sussidio mensile. Il «campionario» dei «furbetti», denunciati comprende imprenditori, negozianti, soci di Onlus, cassieri, baristi, camerieri, lavoratori in «nero» ma anche fotografi, cantanti neomelodici, venditori ambulanti. Non mancano delinquenti, spacciatori, mafiosi e, in qualche caso clamoroso, persino persone che erano già morte. Situazioni lontane anni luce dal Bellunese, dove con poco meno di 1500 persone che hanno incassato il sussidio, nessuna ha dichiarato il falso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA