Non ci sono freni ai contagi, che continuano a salire anche in Polesine. Sono 32 quelli contati dall'Ulss 5 ieri, con ulteriori casi nel reparto di Medicina dell'ospedale di Rovigo, nonché in ambito scolastico.

Un contagio, poi, ma che non è conteggiato in Polesine perché residente in altra provincia, tocca la FemiCz Rugby Rovigo: un suo giocatore è risultato positivo e ora tutta la squadra, lo staff tecnico e la società dovrà eseguire i tamponi. Nessun effetto sulla partita che già era stata rinviata per i casi positivi degli avversari di Coppa Italia.

Tornando all'ospedale di Rovigo, si aggiungono altri due pazienti e un'infermiera tirocinante. L'Ulss 5 ha deciso di sopsendere le visite dei parenti fino a lunedì, mentre i nuovi ricoveri andranno in altri reparti.

Crescono i numeri anche sul fronte dei ricoveri, che ora sono in totale 24, due dei quali in Terapia intensiva a Trecenta. In ambito scolastico si segnalano altre quattro positività, tre delle quali sempre riconducibili a Porto Tolle tra scuola media e ora anche alla elementare (sono 33 i positivi nel comune, con 18 minorenni), più una bambina che frequenta la terza elementare a Crespino. Per le strutture sociali, altra operatrice positiva alla casa di riposo La Residence di Ficarolo.

