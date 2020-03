LE PASSEGGIATE GALEOTTE

SEDICO Nessuna ordinanza comunale di chiusura di parchi e percorsi pedonali: le ordinanze regionali e del ministro della salute sono sufficientemente chiare. Il sindaco di Sedico, Stefano Deon, invitato dai cittadini a chiudere le Antiche Rogge dove passeggiano molti sedicensi in queste giornate in cui pressante è l'ordine di stare a casa, ha pubblicato un avviso mediante un cartello all'imbocco di parchi e percorsi pedonali. Venerdì solo i parchi sono anche stati chiusi con nastro e segnali di divieto di accesso. Impossibile però chiudere le Rogge, ma essendo vietato ogni spostamento da casa chi si addentrerà in quel sentiero lo fará a proprio rischio e Deon avverte: i controlli ci sono e in campo c'è anche la polizia locale che sta effettuando le verifiche sul territorio comunale. «Sono vietati tutti i parchi e le antiche Rogge: chi ci va rischia sanzioni». Il sindaco spiega anche la sua decisione di non aver emanato ordinanze in questi giorni di emergenza. «Non ne ho fatte perché le normative nazionali e regionali sono molto chiare e cerchiamo di farle rispettare. Ci sono controlli con la polizia locale su tutto il territorio». Viste le continue richieste di informazioni da parte dei cittadini sulla fornitura di mascherine, Deon ha ritenuto opportuno pubblicare una nota sul sito del Comune. «In relazione alla comunicazione della Regione Veneto sulle mascherine, da distribuire in maniera capillare, tengo a precisare che ad oggi ancora non sono state consegnate al Comune. Aggiorneremo appena avremo ulteriori informazioni sui tempi di consegna e sulle modalità di distribuzione che saranno attuate». Deon coglie anche l'occasione per fare appello al senso di responsabilità di ognuno. Un appello che è anche più chiaro dell'avviso pubblicato per l'uso di parchi percorsi pedonali. «Restate a casa scrive - ed uscite solo per situazioni di effettiva necessità o per motivi di lavoro. E' un sacrificio, capisco, ma è necessario».

Egidio Pasuch.

