COSÌ IN CENTRO

BELLUNO Si arranca, ma non ci si arrende. L'appuntamento con il tax day non ha colto impreparati i commercianti del capoluogo, tuttavia tra le piazze del centro e le frazioni il commercio soffre. Il via vai c'è, questo i negozianti non lo negano, ma non tale da recuperare i due mesi di mancati incassi. Mancano i turisti stranieri e i bellunesi spendono con parsimonia, tanto più ora che l'avvio dei saldi non sembra più così lontano. In una realtà sconvolta dalla pandemia, dove il mercato e le abitudini delle persone sono cambiate, la certezza restano le tasse: implacabili e puntuali.

STANCHI MA NON ARRESI

«La difficoltà è palpabile, inutile negarlo esordisce Christian Marchetti dal suo negozio di scarpe di via Roma -. Il mese successivo alla riapertura è stato positivo, ma adesso il lavoro è discontinuo e nel complesso gli incassi sono inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Io sono fortunato perché posso contare su uno zoccolo duro di clienti fissi, perché di fatto i turisti quest'anno sono pochi. Chi ha prodotti di moda e lavora molto con il passaggio è sotto pressione in questo momento». Quella di Marchetti è una piccola azienda a conduzione famigliare condotta da lui e dalla madre Nadia. Nessun dipendente da pagare, nessun grattacapo con casse integrazioni in ritardo e personale in difficoltà. Questo fa tirare un sospiro di sollievo, oggi ci si salva anche così.

ACCESSO AL CREDITO

Ma non è facile. Per ottemperare al proprio dovere il negoziante ha fatto accesso al prestito di 25 mila euro promosso dal Governo con le banche durante il lockdown. Questi soldi, oggi, servono anche i tributi. «Il saldo e l'acconto li riuscirò a pagare, la campagna dei 25 mila euro ha portato una boccata d'ossigeno conclude -. Tuttavia non è facile, per stare tranquilli ci sarebbe bisogno di un indotto continuativo, non a intermittenza. Ad ogni modo sono contento di aver ripreso la vita di sempre e di aver riaperto l'attività». Dall'altro lato del centro cittadino, in fondo a piazza dei Martiri, Silvia Ciani ragiona sulle abitudini, cambiate, dei bellunesi. E' titolare dei negozi Intimissimi e Calzedonia, entrambi affacciati ai portici del salotto buono del capoluogo. Con sé ha 4 dipendenti, di cui un paio in cassa integrazione. «Le tasse andavano assolutamente posticipate dichiara decisa -, in questo modo non si va incontro alle imprese. Questo Governo è un disastro. Le svendite, invece, andavano anticipate». Non si lamenta degli affari, Ciani, ma percepisce dai clienti l'attesa crescente dell'inizio degli sconti. Le persone chiedono quando i capi saranno in sconto e da quanto partirà l'offerta, in termini di percentuale. Il 30% è percepito come poco, dal 50% in su i visi si aprono in un sorriso. I costumi si vendono, ma non come in passato. D'altra parte le vacanze quest'anno non sono democratiche, sono in molti a restare a casa e godersi spiaggia e mare giusto il tempo di un fine settimana. Giacomo Schenal parla dal suo pub di Visome. Al termine della quarantena ha chiuso definitivamente il suo locale in via Mezzaterra e ora si concentra su quello in periferia. Dopo la chiusura in perdita del 2019 per fortuna le scadenze 2020 non lo colgono con l'acqua alla gola. «Sono fortunato, in un certo senso ammette -, avevo accumulato un credito iva alto per cui sto compensando, in più avevo crediti d'imposta e lo scorso anno avevo chiuso in perdita. Insomma, non ho acconti da pagare. Certo, però, che la riapertura ha portato ben poche soddisfazioni in termini di presenze nel locale».

Alessia Trentin

