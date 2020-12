IL BOLLETTINO

BELLUNO Sono 145 i bellunesi contagiati, che sono stati individuati nelle ultime 24 ore. Un numero in netto calo rispetto a ieri quando erano stati 225. La provincia rimane però in vetta alla triste classifica del contagio negli ultimi sette giorni: la media mobile dallo scorso lunedì è di 106 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Seconda, in Italia, Treviso con 82 casi (sempre ogni 100mila abitanti). Un dato che da giorni non scende e che diventa in controtendenza con il dato nazionale che inizia da giorni è in discesa. Una crescita che avviene in un contesto già molto contagiato: attualmente ha il virus, almeno un bellunese ogni 40, se si calcola una popolazione di duecentomila abitanti. «Numeri legati alla quota di tamponi che vengono fatti in questo territorio» ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore alla Sanità del Veneto, Manuela Lanzarin.

I DECESSI

Anche ieri si è allungata la lista delle vittime. Nel weekend sono decedute 5, ieri altre tre persone covid positive: un uomo di anni 62 ricoverato in Rianimazione a Feltre, una donna di anni 88 ricoverata in Geriatria a Feltre, una donna di 95 anni ricoverata in Malattie infettive a Belluno, una donna di 93 anni ricoverata in Medicina Covid a Belluno, un uomo di 80 anni ricoverato in ospedale di comunità a Feltre. Ieri sono decedute 3 persone covid positive: una donna di 85 anni ricoverata in Rianimazione a Feltre, un uomo di 80 anni ricoverato in Pneumologia a Feltre, un uomo di anni 73 ricoverato in Pneumologia a Belluno. Gli addetti ai lavori, del resto lo avevano anticipato: l'elevato numero di ricoveri di novembre porterà con sé anche un elevato numero di decessi a dicembre. Una previsione tristemente rispettata.

I RICOVERI

Sul fronte dei ricoveri le terapie intensive, nonostante i decessi avvenuti nei reparti, rimangono inchiodate a quota tredici: otto a Belluno e cinque a Feltre. Il maggior numero di ricoverati si trova a Belluno dove ai pazienti in terapia intensiva bisogna aggiungere quelli in area sub intensiva: 69 e quelli nell'ospedale di Continuità (23). A Feltre, oltre ai ricoverati in area intensiva, ce ne sono 61, 13 nell'ospedale di Comunità. Ad Agordo, in area sub intensiva, ci sono 12 ricoverati, nell'ospedale di Comunità ce ne sono altri due. Ad Alano, nell'ospedale di Comunità ci sono tre letti occupati da pazienti positivi al virus. Altri dieci si trovano ad Auronzo.

