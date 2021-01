Vaccini, alta l'adesione, ma intanto non decresce la curva dei contagi nel Veneto Orientale. Secondo i dati forniti dall'azienda sanitaria, a ieri si registravano 287 nuovi contagi. Su scala settimanale i nuovi positivi nel periodo compreso tra il 28 dicembre e il 3 gennaio hanno fatto registrare il secondo picco da ottobre: 1274 contro i 1131 della settimana precedente ed i 1367 di due settimane fa (picco massimo di sempre). Nei 21 Comuni dell'Ulss 4 le persone attualmente positive sono 2097 così suddivise: Annone 23; Caorle 127; Cavallino-Treporti 103; Ceggia 54; Cinto Caomaggiore 25; Concordia 71; Eraclea 168; Fossalta di Piave 27; Fossalta di Portogruaro 40; Gruaro 22; Jesolo 317; Meolo 43; Musile 106; Noventa 51; Portogruaro 197; Pramaggiore 33; San Donà 396; San Michele 36; San Stino 177; Teglio 15; Torre di Mosto 66. Per quanto riguarda le vaccinazioni, delle 1485 dosi ricevute (incluse le 45 iniziali al covid-hospital di Jesolo) alle ore 12 di ieri ne sono state inoculate 1314, che equivalgono all'88% del quantitativo disponibile. I vaccini somministrati hanno coinvolto nella misura del 66% operatori sanitari dell'Ulss4, del 21% ospiti e del 13% operatori di 3 case di riposo (Stella Marina di Jesolo, Francescon di Portogruaro e Tigli di Meolo). Oggi, con l'utilizzo delle ultime dosi disponibili, si raggiungerà il 100% della vaccinazione per quanto riguarda questa fornitura. Le vaccinazioni continueranno, poi, nei prossimi giorni secondo la programmazione che prevede prima di tutto il coinvolgimento degli operatori sanitari dell'Ulss 4 e, contemporaneamente, degli ospiti e del personale nelle case di riposo. Il tutto in base alla fornitura che, per questa Azienda sanitaria, consiste in 1440 dosi settimanali.

