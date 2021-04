Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAUDINE In piazza con un cartello al collo: Fedriga, Riccardi, non esiste solo il covid. Fate riaprire le sale operatorie. Ad indossare l'inedito tazebao, in piazza XX Settembre e in piazza Matteotti, Domenico Pellino, il disabile non nuovo a gesti eclatanti, protagonista in passato di diverse battaglie contro le barriere architettoniche. Accanto a lui, Anna Agrizzi, presidente dell'Associazione di tutela diritti del malato, cui...