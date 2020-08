SENZA FINE

BELLUNO Anche ieri la pioggia intensa non è passata senza causare danni. Nulla a che vedere con quanto accaduto la settimana scorsa tra Auronzo e Alto Agordino, ma non è mancata la paura. Tante le chiamate ai vigli del fuoco di persone impaurite dai corsi d'acqua ingrossati. Ma gli interventi si sono limitati a un incendio causato da un fulmine caduto in via Calcina, al civico 28 a Limana, dove il fuoco ha distrutto attrezzi e materiale che era in un garage.

A LIMANA

Era il primo pomeriggio quando i pompieri sono intervenuti nella proprietà di Stefano Frezza, il titolare dell'impresa di calcestruzzo di Praloran. Nel garage aveva un camion e pneumatici della ditta e altro materiale che non si è salvato. Salvo invece l'appartamento alo piano superiore, che però è ora senza impianto elettrico. In gran parte della zona circostante invece, a causa di quel fulmine, è fuori uso la linea telefonica e Internet. «È inspiegabile quello che sta accadendo - afferma Renato Di Fonzo, titolare della trattoria Da Grisù che è proprio di fronte il garage andato a fuoco - qui in negozio il telefono e la linea non funziona tanto che non posso nemmeno emettere gli scontrini elettronici, ma funziona quello al piano di sopra». Un rebus che dovranno sciogliere i tecnici della Tim.

ROCCA PIETORE

Non c'è tregua per i Serrai di Sottoguda dove dopo Vaia le condizioni meteo avverse continuano a mettere a dura prova un territorio già molto fragile. A farne le spese anche questa volta i tanti interventi di ripristino che erano già stati completati dopo Vaia. Per la prima volta dopo tanto lottare e tanto lavoro il sindaco di Rocca Andrea De Bernardin si sente impotente nell'affrontare continue situazioni di emergenza e di somma urgenza per tamponare i danni che di volta in volta il maltempo provoca ad un territorio già provato e devastato. «Mi stanno arrivando un po' alla volta le fotografie dell'effetto del maltempo di questi giorni. Mi dicono che è stato un evento peggio di Vaia - ha spiegato - nella zona della val Ombretta e di Gran Pian, anche i Serrai purtroppo non sono stati graziati visto che tutti gli interventi fatti da Veneto Acque con i soldi che la Regione aveva stanziato con i primi due milioni di euro di fondi statali sono stati sostanzialmente in buona parte portati via dalle piogge di questi giorni».

RASSEGNAZIONE

«Non nego che ora provo un certo sconforto per tutto il territorio di Rocca che tra un intervento e l'altro ci troviamo ora veramente disarmati davanti ad un nemico così forte e imprevedibile come il mal tempo. Ciò nonostante non ci arrendiamo e cercheremo già da domani di metterci in piedi un'altra volta e ripristinare il tutto, per quanto ci sia possibile»

Dario Fontanive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA