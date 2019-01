Non c'è dialogo tra italiani e stranieri «Siamo sconosciuti sotto lo stesso portico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INTEGRAZIONE MANCATAPORDENONE Tra le pieghe del concorso che metterà in palio 3,4 milioni per abbellire piazze e strade del centro storico, ci sarà una postilla: guadagnerà più punti chi sarà in grado di fare squadra, presentando progetti condivisi tra commercianti per una visione di come dovrà essere la Pordenone di domani. In tante altre zone della città l'obiettivo sarebbe possibile, ma in piazza Risorgimento la stretta di mano tra i negozianti sembra più difficile di un accordo di pace in tempi di guerra. In realtà la situazione...