Non bastava l'indagine della magistratura che ieri mattina ha portato la Guardia di finanza a casa dell'ex presidente Mauro Vagaggini per effettuare una perquisizione e disporre alcuni sequestri. Parallelamente - singolare coincidenza vuole che l'assemblea dei soci di Atap sia prevista per domani, due giorni dopo la visita della Fiamme gialle - il Cda della società chiederà all'assemblea dei soci il via libera a un'azione di responsabilità sempre nei confronti dell'ex presidente Vagaggini. Il cda avrebbe individuato alcune situazioni sulle quali ritiene che vi debba essere un approfondimento sul fronte giudiziario, stavolta però civilistico. Con la richiesta dell'azione di responsabilità il vertice societario intende compiere ulteriori verifiche sulla liceità, sulla trasparenza e sul comportamento dell'ex presidente rispetto ad alcune situazioni che si sarebbero verificate prime dal 2016, l'ultimo anno in cui l'ex presidente ha guidato Atap. L'azione servirà anche a stabilire se vi siano i profili per un eventuale risarcimento di un possibile danno erariale visto che Atap è una società pubblica. Domani si saprà se i soci, cioé i sindaci dei Comuni pordenonesi, daranno o meno il via libera all'azione legale.

RINNOVO DELLE CARICHE

Ma l'ordine del giorno dell'assemblea - si terrà nella sala grande dell'Aldo Moro di Cordenons - conta anche un punto politico piuttosto importante: il rinnovo del Cda in scadenza dopo tre anni. Il clima tra i sindaci soci alla vigilia - i Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia hanno la maggioranza delle quote - nei confronti del presidente Narciso Gaspardo è positivo e - salvo colpi di scena - si dovrebbe procedere verso una sua riconferma al vertice della società del trasporto pubblico. Il favore trasversale dei sindaci appartenenti a forze politiche diverse sia di centrodestra che di centrosinistra che il presidente ha incontrato tre anni fa dovrebbero trovare una conferma. Sarebbero proprio le competenze tecniche dimostrate e i risultati positivi del suo operato nel passato triennio a convincere i Comuni per un nuovo mandato. Qualche divisione, invece, sui nomi del Cda: più di qualcuno infatti potrebbe cambiare.

