Non bastano i droni, gli elicotteri e le pattuglie. Ora a monitorare gli spostamenti dei cittadini ci sono anche le app. Quella sviluppata da una società controllata da Enel permette di valutare non solo chi entra e esce dal territorio comunale ma anche l'incremento dei chilometri percorsi. La fotografia che emerge è di una provincia che nell'ultima settimana ha imboccato in modo deciso la via d'uscita dal blocco totale e che si sta rimettendo in moto. Ma i dati certificano anche che la notte in cui è scattato il decreto che ha impedito gli spostamenti c'è stata una fuga generale dall'intera provincia e in particolare da Cortina dove le seconde case sono finite più volte nel mirino come possibili responsabili del dilagare del contagio. Analizzando i numeri, attraverso l'app si scopre che ieri in provincia c'è stato il settantotto per cento in meno dei movimenti rispetto al mese di gennaio. Il martedì dopo Pasqua, quando le fabbriche hanno riaperto si passa dal -92 di Pasquetta al meno -60, un incremento di traffico che supera il 30 per cento in 24 ore. Venerdì scorso i numeri raccontano di un traffico aumentato invece del trentadue percento rispetto alla settimana precedente. Insomma: il lockdown sembra destinato a diventare in fretta un ricordo distante in questa provincia.

Zambenedetti a pagina IV

