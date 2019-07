CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non aveva ancora compiuto vent'anni Marco Brunello, il giovane che ieri notte ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto all'imbocco del ponte sul Po che a Occhiobello segna il punto di collegamento tra il Polesine e la provincia di Ferrara. Il ragazzo, che viaggiava da solo al volante di una Fiat Punto, si è schiantato frontalmente con una Mazda che percorreva il ponte in direzione di Ferrara, mentre il giovane lo stava imboccando per dirigersi a Santa Maria Maddalena, dove abita con i genitori e il fratello. L'incidente è...