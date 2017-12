Non aiuta i consumi, ma la produzione «Così ha ribaltato il modello di Reagan»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSUna riforma che risponde all'ideologia America first, l'America prima di tutto. E non serve a liberare i consumi, ma ad aiutare la produzione. Quindi l'opposto di quella di Reagan, che abbassava le tasse per far spendere di più gli americani. La rivoluzione fiscale di Trump ha lo scopo di spingere gli investimenti produttivi. Contro-intuitiva l'analisi di Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia. Niente Reagan la vendetta, The Donald fa altro. «Fondamentalmente questa riforma risponde all'ideologia centrale di questa presidenza e...