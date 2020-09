IL CASO

UDINE Elenchi di cattedre sballati, con intestazioni riferite a due anni fa, graduatorie pubblicate «con 4 giorni di ritardo», una convocazione, prevista il 23 settembre, per poco meno di 800 supplenze (per medie e superiori) cancellata alla vigilia, «quando c'erano insegnanti che erano già pronti a salire sugli aerei», per colpa di una pen drive guasta. Una situazione che alcuni docenti definiscono «grottesca». «Quando eravamo piccoli si diceva che il cane aveva mangiato i compiti per casa», dice Mariagrazia Cambuli, del gruppo dei Precari udinesi uniti per la scuola (150 su Whatsapp e altrettanti sul social), che hanno pubblicato su Facebook una lettera aperta su quelle che ritengono storture o disattenzioni gravi. Per esempio, nella prima versione dell'elenco dei posti disponibili per le medie, in cui, dice, «c'era addirittura un riferimento all'anno scolastico 2017-2018». E ora, ciliegina sulla torta, la chiavetta con dentro tutte le cattedre delle superiori, che si guasta l'antivigilia delle nomine, costringendo l'Ufficio scolastico udinese a far slittare le nomine di alcuni giorni (le convocazioni ci saranno, da domani, e poi proseguiranno da lunedì a mercoledì prossimo, come assicura la dirigente provinciale Fabrizia Tramontano). La storia della chiavetta, dice Cambuli, «è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa situazione è semplicemente incredibile, non trovo un altro aggettivo per definire una tale noncuranza. Non facciamo un discorso politico. Discutiamo della totale mancanza di rispetto riservata a centinaia di precari. Discutiamo di quella che riteniamo una mancanza di professionalità di un'amministrazione pubblica che fa questo lavoro da sempre». Beltrame dice che un incidente può capitare quando si lavora. «No. Nel caso in cui capiti, come è accaduto, che una pen drive si guasti, un'amministrazione pubblica composta da persone adulte pubblica un comunicato sul sito spiegando in modo chiaro a chi aspetta le nomine - e siamo quasi 1.500 - cosa è successo, scusandosi e promettendo di risolvere il problema. Invece questo non è successo». Ieri, sono state pubblicate le disponibilità per le superiori (quelle smangiate dalla chiavetta), «ma molti colleghi sostengono - continua Cambuli - che mancano cattedre».

LA DIRETTRICE

Beltrame difende il suo ufficio. I precari dicono che la chiavetta è come la scusa del cane che si mangia i compiti. «Ma nell'Usp ci sono persone che sacrificano anche il sabato al lavoro: le pare che sia una scusa? Hanno già fatto i calendari per chiudere la procedura. L'Ufficio di Udine ha solo 4 funzionari di cui uno in part time. Poi ha un centralinista e 5 assistenti. Sulle graduatorie lavorano solo due dei 4 funzionari». Insomma, dice Beltrame, «il destino di tutti questi supplenti è nel lavoro di questi due poveri dipendenti che con la dirigente lavorano tutto il giorno». I precari chiedono le scuse. «Sanno tutti che sono in pochi e lavorano in modo massacrante. Le convocazioni sono slittate di pochi giorni. Hanno bisogno di aiuto, non di essere messi alla gogna».

IL PD

«La direzione dell'Usr in questo momento dovrebbe dimostrare maggiori doti di dialogo e capacità di gestire l'emergenza. Un certo livello di concitazione si può comprendere ma siamo di fronte a episodi sconcertanti, come il guasto della pen drive: davvero non si era fatta altra copia di quell'elenco? Ed è assai difficile pensare che i sindacati vadano senza ragione con un dossier dal prefetto di Trieste», rileva la responsabile Scuola del Pd Fvg Caterina Conti. Secondo i numeri forniti dall'Usr, dopo la selva di domande per l'inserimento in graduatoria (27.055 in regione, di cui 12.728 a Udine), le supplenze assegnate al 23 settembre in regione erano 1.969, di cui 761 sul sostegno. Nella provincia di Udine, complice anche l'ultimo rinvio su medie e superiori e le tante nomine avanzate per infanzia ed elementari per mancanza di aspiranti (sono 300, oggi la seconda convocazione), sono state fatte 270 nomine (di cui 64 annuali) contro le 945 di Pordenone, le 388 di Gorizia e le 366 di Trieste. Beltrame rammenta che sarebbe stato «più agevole per gli uffici» farle on line, ma che sono state assegnate in presenza «come chiesto dai sindacati».

Camilla De Mori

