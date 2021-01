NOLEGGIO SCI

«La montagna c'è, non molla e tiene duro, seppur a fatica. Forse un inverno in queste condizioni lo regge, non di più. Tutti noi che viviamo qua crediamo nel lavoro, nel turismo e nella nostra terra. Mi piacerebbe che non fossimo dimenticati». È un appello che parte dal cuore quello lanciato da Anna Valt, titolare del negozio di attrezzatura sportiva Rent and go di Falcade.

LA STORIA

«Da 17 anni gestisco un noleggio sci - racconta la donna - Come al solito ho iniziato ad allestire il negozio a novembre ma poi l'apertura degli impianti di risalita è stata spostata di mese in mese da parte del Governo. Ad ogni decreto ho dovuto informare il mio staff che l'inizio della loro stagione slittava in avanti, con enormi sensi di colpa anche se tutto ciò non dipendeva da me. E sicuramente questo vale per tutte le altre attività collegate al turismo invernale. Ci sono intere famiglie in difficoltà, i cui componenti lavorano in bar, ristoranti, alberghi, negozi, noleggi, rifugi, impianti di risalita, ditte che forniscono alimenti e bevande, lavanderie (e innumerevoli altre, mi scuso se ho dimenticato delle attività). Si tratta di persone che credono profondamente in quello che fanno, che amano il loro lavoro».

ECONOMIA E SENTIMENTI

«Non è solo una questione economica, ma anche umana - aggiunge Anna Valt - Negli anni ci si affeziona ai propri clienti che spesso diventano amici. Al di là di un buon aperitivo, un'ottima cena, una camera d'albergo pulita e un buon paio di sci, i clienti apprezzano soprattutto chi trovano davanti con le due chiacchiere scambiate, perché percepiscono perfettamente la passione che viene messa nel lavoro. Oltre a ciò, si sente ovviamente la mancanza dei propri colleghi e il dispiacere di non aver avuto l'occasione di conoscere i nuovi arrivati. Una squadra è la forza di un'attività: al lavoro da sola non è la stessa cosa. Quello che più mi fa male è che davvero sembra che il Governo non si accorga che buona parte del Paese è in difficoltà: teatri, cinema, palestre, piscine e, appunto, lo sci. E non si dica che queste attività non sono indispensabili. Ma mi chiedo come si faccia a non capire che invece lavorare - e la filiera dello sci crea migliaia di posti di lavoro - è indispensabile per poter andare avanti».(R.G.)

