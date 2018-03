«Noi, unico ateneo premiato per la resistenza al fascismo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATENEOPADOVA «Siamo l'Ateneo di Concetto Marchesi, unica università insignita della medaglia d'oro al valore militare per la resistenza al nazifascismo». Si spiega tutto in questa frase, ripetuta più volte durante l'inaugurazione dell'anno accademico l'8 febbraio scorso di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte del rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, e suggerita in questi giorni dagli ambienti del rettorato, il perché il Bo abbia deciso di negare una sala alla presentazione del fumetto Foiba...