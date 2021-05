Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Tavolini all'aperto per pranzo a Capri, Roma, Taormina. Non è paragonabile la situazione in quota, con temperature spesso da brivido. E i nostri rifugi sono in affanno. Pare messa nel cassetto, tra l'altro, la valenza del rifugio come presidio, luogo di approdo sicuro per chi frequenta la montagna. Ad alzare la voce, per chiedere equità, è la voce di Guido Lorenzi, presidente del Gruppo provinciale rifugi alpini di Confcommercio Belluno:...