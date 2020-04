IL PUNTO

MOGLIANO «Ci spiace contraddire il nostro direttore, ma situazione non è per nulla sotto controllo né in miglioramento». Inizia così la drammatica testimonianza del personale del Gris di Mogliano. Turni massacranti, aumento dei sospetti Covid-19 e nessun tampone. «Avremmo dovuto farli ieri. All'ultimo ci è stato detto che mancavano i reagenti». Notizie che, di base, non sembrano in linea con quanto affermato nei giorni scorsi da Enrico Di Giorgi. Il quale però cerca di tranquillizzare. «Ci ha assicurato l'Usl che appena finito con l'Israa di Treviso noi siamo i primi della lista. Quindi all'inizio della prossima settimana il tampone sarà fatto anche al nostro personale».

L'ATTESA

Quattro giorni ancora. Che equivalgono all'ansia di tornare a casa, venire in contatto con i familiari, senza sapere se si è sani o potenzialmente infetti. «Intanto ci piacerebbe vederlo ogni tanto qui. Forse si renderebbe conto di persona di quello che stiamo vivendo». In pochi giorni la situazione al Gris si è fatta più complicata. I casi accertati sono 4 e altri 30 ospiti sono in situazioni dubbie. I lavoratori sono stremati, e 17 sono in malattia. «Stiamo organizzando la struttura: nel cosiddetto nucleo C i letti non ci stanno più. In assenza di tamponi dobbiamo trattare tutti i casi sospetti come Covid-19. Molti degenti hanno patologie pregresse per cui oltre alla febbre insorgono problemi respiratori». Anche sul caso del decesso di sabato notte il personale è molto risoluto. «Come è possibile che venga escluso il Covid-19? L'anziana era attaccata al respiratore e aveva febbre».

LE RICHIESTE

Il personale chiede a gran voce tutele. «Ormai da giorni chiediamo delle certezze sui tamponi e ci viene sempre risposto domani o la prossima settimana, ogni volta con scuse differenti. Abbiamo bisogno di sapere la nostra condizione per poter fornire un'assistenza ottimale, e dei tamponi per il rispetto di ogni lavoratore e della sua famiglia. Conosciamo case di riposo come ad esempio Monastier che li ha già fatti pur avendo un solo positivo tra gli ospiti». Il personale spiega anche che con 17 operatori in malattia è difficile riuscire a mantenere gli standard minimi di cura. «Alle famiglie che quotidianamente sentiamo per dettagliare la condizione dei propri cari non sappiamo più cosa rispondere, anche sui tamponi». Stanchezza, ansia e voglia di tutele. «Non siamo eroi ma lavoratori e abbiamo paura e l'unica cosa che ci può aiutare è eseguire i tamponi». Il direttore Di Giorgi cerca di placare gli animi informando che sta cercando ovunque personale per dare sollievo a infermieri e oss attualmente attivi. In attesa dell'arrivo di nuovo personale già selezionato per concorso. «Abbiamo rimpiazzato il medico in quarantena e stiamo cercando ovunque. Ma non è facile perchè le persone hanno paura». Sul sito è anche apparsa una manifestazione d'interesse per esternalizzare il servizio infermieristico. «Inoltre abbiamo dato mandato di sanificare il nucleo più a rischio».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA