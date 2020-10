TRA I FORNELLI

QUERO VAS «Rispetteremo le regole, ma chi ci governa trovi gli strumenti per rispettare l'uomo. Sembra una falce calata dove era piú facile, senza una verifica puntuale sui territori». Con queste parole Andrea Riboni, titolare della Locana Solagna, storico ristorante di Vas da anni chiocciola Slow Food, esterna il suo disappunto per le misure contenute nell'ultimo dpcm. Un disappunto espresso apertamente e che in tutta Italia accomuna i colleghi ristoratori costretti a fare i conti con delle restrizioni che ne penalizzano pesantemente l'attività.

IL TITOLARE

«Anche questa volta noi faremo la nostra parte, terremo conto di queste nuove regole che ci vengono imposte continua Riboni -. Quello che ci aspettiamo però è che chi prende le decisioni si ricordi degli effetti che queste possono avere. Diventa complicato accettare nuovi sacrifici quando la sensazione è che le decisioni siano prese senza una ratio davvero ragionata. Umanamente diventa difficile anche digerire che queste direttive arrivino come dei proclami, che uno deve prendere e farsi andare bene. Senza un minimo di confronto tra le parti e di verifica puntuale sul territorio dell'incidenza di queste scelte».

Secondo il ristoratore bellunese, la sua categoria è stata quindi ingiustamente penalizzata dal dpcm e le conseguenze delle prescrizioni potrebbero essere drammatiche per tutte le figure che lavorano nel settore. «Sembra quasi una falce indistinta, calata dove è più facile calarla, per avere la sensazione che qualcosa si sta facendo sottolinea Riboni -. Io spero tuttavia che si ricordino che dietro ogni ora di serranda abbassata ci sono ore di stipendi che non sappiamo per quanto potremo continuare a pagare. Dietro ogni tavolino rimasto vuoto, non c'è solo la famiglia di chi resta nel salotto di casa, ma anche quella del cameriere che non andrà al lavoro».

GLI SFORZI

Come la stragrande maggioranza dei suoi colleghi, Riboni dopo il lockdown aveva riaperto nel rispetto delle normative, riuscendo a riprendere l'attività e togliendosi anche qualche bella soddisfazione, nonostante tutto. Lo scorso 4 ottobre, ad esempio, aveva ospitato Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, in un pranzo dedicato ai piccoli produttori del Feltrino. Non gli è mai venuta meno la voglia di fare che ha sposato alla capacita di saper far convivere le esigenze dell'attività alle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria. E non vorrebbe certo fermarsi ora.

L'APPELLO

Per questo lancia il suo appello alle istituzioni: «Noi ancora una volta rispetteremo le regole, ma è davvero tempo che si ricordino che stanno mettendo le mani nella vita reale di uomini e donne. Ci vorrebbero maggiore cura, meno approssimazione. La situazione è tragica, sia per la paura a livello sanitario, sia per quella a livello economico. Ma è proprio per questo che bisogna che chi decide lavori con il cervello. Servono maggiori controlli. Restrizioni più mirate che tengano conto delle diverse situazioni e delle diverse realtà. Chi ci governa ci dia la sensazione che sa cosa sta facendo. Perché al momento non è così. Ed è difficile accettare di lasciarsi condurre in modo mansueto verso un precipizio. Se non sanno come fare interpellino la categoria, noi abbiamo bene il polso di quello che ci potrebbe aiutare».

