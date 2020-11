«Anche Belluno può avere un ruolo di primo piano nello stoccaggio dei vaccini». Lo afferma, in una nota diffusa ieri, il direttore di Confartigianato Belluno, Michele Basso. «Come è stato ribadito pure da un'indagine di Confartigianato a livello nazionale - prosegue il direttore - la provincia è conosciuta anche per essere il polo del freddo. E, di conseguenza, avrebbe le caratteristiche ideali per lo stoccaggio degli antidoti contro il Covid e la conservazione con i frigoriferi a -80 gradi».

In questo periodo, il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, sta valutando i mezzi da utilizzare e le zone in cui collocare le dosi. Guerrino Argenta, presidente di Belluno e regionale frigoristi di Confartigianato: «Abbiamo tantissime aziende che sono conosciute e apprezzate anche in ambito internazionale. Sarebbero perfettamente in grado di portare a termine le richieste che ci arriveranno, seguendo la catena del freddo. Da questo punto di vista, Belluno è la terra ideale».

Oggi stesso è stata spedita una lettera al commissario Arcuri, con la quale Confartigianato ha avanzato formalmente la proposta.

