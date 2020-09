IL CASO

SAN PIETRO Norme rispettate a costo di perdere i clienti. È accaduto in questi mesi, al bar Milk & Coffee di Presenaio, in comune di San Pietro, dove il richiamo alle norme di contenimento della diffusione del Covid19 ha fatto scattare la reazione, talvolta per nulla contenuta, di una quindicina di avventori, che non hanno più rimesso piede nell'accogliente locale di via del Ponte. Una decisione che la titolare, Roberta De Candido, aveva preventivato, anteponendo però il bene collettivo al tornaconto economico.

TOLLERANZA ZERO

In questi mesi il Milk & Coffee si è contraddistinto, in modo particolare, per l'estrema attenzione ai tre punti essenziali, fin quasi a trasformarsi in un chiodo fisso. Fin dal primo passo, dopo aver varcato la porta che si affaccia sulla graziosa chiesa quattrocentesca di San Volfango, si viene quasi investiti dall'invito ad usare la mascherina e il gel igienizzante e a mantenere le dovute distanze. Nulla è stato lasciato al caso e, praticamente, il droplet (cioè l'emissione di secrezioni respiratorie e salivari in forma di goccioline) si ritrova ad aver una vita difficilissima, tra il pannello in plexiglass al banco e quello appoggiato orizzontalmente ai tavoli.

LA RIVOLUZIONE

Roberta De Candido, che gestisce l'attività da dodici anni, con l'aiuto della madre, Denise Pontil, ha trascorso il periodo del lockdown inverno-primaverile a leggere attentamente le norme e le indicazioni. Così, alla riapertura, i clienti si sono subito trovati davanti alla piccola rivoluzione all'interno del locale, dove sono apparse le scritte sull'uso dei dispositivi e il plexiglass separatore tra chi serve al banco e chi si avvicina per pagare o consumare, preservando, oltre che le persone, i sottostanti bicchieri e prodotti. Via dai tavolini, sia all'interno che all'esterno, le allegre e variopinte tovaglie, per far spazio al copritavolo in plexiglass, in modo tale da pulire ad ogni cambio di consumatore. Degli addobbi che adornavano i vari posti, nemmeno l'ombra. Al momento dell'aperitivo, al posto delle coppette con le patatine sciolte, cestinate in gran quantità, hanno fatto la loro comparsa le monodosi di grissini ed ora anche di chips. Ed ancora: all'inizio, per leggere i giornali, era auspicato l'uso dei guanti. «Le norme non vanno contestate afferma la titolare ma applicate, anche se non ci piacciono. È giusto farlo per tutti. A questo punto non abbiamo alcun rimpianto per aver richiamato i nostri clienti, anche quelli che non sono più tornati, a prestare maggior attenzione nell'applicazione delle semplici regole».

LE PROTESTE

Richieste che ad alcuni non sono proprio andate giù. «C'è chi si è lamentato della mascherina che abbiamo fornito gratuitamente e se n'è andato lasciandola sul tavolo, perché non gli importava nulla racconta . Siamo arrivate al punto di litigare con chi sosteneva di esser sempre entrato in un bar senza e di voler farlo anche nel nostro. Tra coloro che hanno dimostrato maggior resistenza, anche figure professionali che dovrebbero, per il ruolo che hanno, dare invece l'esempio. Per queste nostre attenzioni e scelte siamo state anche prese in giro e circa quindici clienti non sono più ritornati». Qualcosa, però, è cambiato nell'ultima settimana, davanti ai numeri crescenti di positivi. «Certamente conclude Roberta De Candido tutti indossano la mascherina».

