IN PRIMA LINEA

BELLUNO «Noi al lavoro in corsia e poi a dover combattere ogni giorno per tenere la gente fuori dai reparti: la gente non capisce». È in prima linea ogni giorno l'infermiera bellunese (che chiede l'anonimato vista la rigida politica aziendale sulle interviste del personale ndr) che racconta come sta vivendo queste giornate difficili in un reparto dell'ospedale San Martino. Secondo lei ci vuole una campagna choc per far capire alle persone la gravità della situazione.

LA BATTAGLIA

«Cerchiamo di non vivere nella paura- racconta l'infermiera - se no abbiamo finito di lavorare. E cerchiamo di tenere il più possibile la gente fuori dal reparto: è una battaglia contro i mulini a vento, ma in questa situazione deve essere la controparte a comprendere la reale emergenza. Noi la mattina abbiamo porte chiuse perché c'è la caposala che controlla, ma il pomeriggio capita di avere le porte aperte e ci troviamo a fare gli infermieri e i dirigenti del traffico. A volte non è possibile nemmeno lavorare: chiedo alla gente che ci sia di aiuto in questo momento di difficoltà, almeno non intralciate il nostro lavoro».

LE CARENZE

«Non eravamo pronti- dice sconsolata l'infermiera - a questa emergenza. Di giorno in giorno stimo cercando di capire. Si sta vivendo con l'acqua alla gola. Noi ce la mettiamo tutta, ma anche noi siamo delle pedine e siamo sotto-organico: adesso c'è bisogno di personale e veniamo spostati da una parte all'altra. Sono state tolte a tutti le ferie e richiamato chi era fuori e ci hanno chiesto la disponibilità a spostarsi o lavorare nelle tende, cosa che anch'io ho fatto». Il tutto per 1600 euro circa al mese. È questo lo stipendio medio di un infermiere. «Mascherine con il filtro non ci sono per tutti - racconta - sono solo per i reparti d'urgenza come Rianimazione, Malattie infettive e per chi lavora nelle tende o al pronto soccorso. Ma noi non possiamo tenere la distanza di un metro dai nostri pazienti e mentre lavoro io non penso se il mio paziente possa avere il cornoavirus, ma se ha il drenaggio».

LA FORZA

«Come facciamo ad andare avanti essendo più a rischio contagio? - spiega - con l'amore che abbiamo per il nostro lavoro e facendo a finta che non siamo i più esposti. Tante persone ci ringraziano, ma non so realmente quanto la gente capisca l'emergenza che c'è. Giusto quindi mostrare le foto di chi è in rianimazione, ovviamente garantendo la privacy del paziente, per far capire cosa accade in queste ore negli ospedali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA