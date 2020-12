IL CASO

BELLUNO «Noi infermieri andiamo nelle case degli anziani bardati per proteggerli e poi si ritrovano in balìa di venditore/truffatori porta a porta». Lo sfogo è di Massimo Lussu, consigliere del direttivo dell'Ordine degli infermieri bellunesi. Ieri ha toccato con mano quella che è una vera emergenza: i venditori di contratti-trappola che non lasciano in pace gli anziani, nemmeno in questo periodo di lockdown. E dopo aver assistito all'ennesima vendita al limite della truffa ha chiamato la polizia.

LA TESTIMONIANZA

L'infermiere Lussu, per la Croce Blu, era andato in via Pellegrini, per portare aiuto a un uomo infermo e alla moglie che ha difficoltà di deambulazione. «Mentre stavo facendo le medicazioni all'uomo- racconta Lussu - ho sentito che la donna era andata ad aprire alla porta e si erano presentati questi venditori per una compagnia di energia e gas. Ho cercato in tutti i modi di bloccare la cosa, ma non c'è stato verso. Ho insistito con la donna invitandola a chiamare la figlia. Ma nel giro di pochi minuti un ragazzo giovane è riuscito a farle sottoscrivere il nuovo contratto». Il tutto senza che l'anziana si rendesse conto che stava cambiando compagnia di fornitura di energia elettrica. «Entrano da queste persone anziane con modalità già viste in televisione, in programmi come Striscia la notizia - prosegue l'infermiere -. Hanno suonato al campanello dicendo che dovevano fare una verifica delle tariffe energetiche. La donna ha aperto la porta e a quel punto il venditore le ha detto: Ci deve essere stato un errore mi faccia vedere l'ultima bolletta. L'anziana ha portato la bolletta e l'operatore: Vede che le hanno fatto pagare di più? Se mi fa entrare le faccio vedere come pagare di meno. L'anziana pensava di procedere alla modifica delle tariffe della luce non certo di cambiare gestore». In pochi minuti il venditore stila il nuovo contratto, prende l'Iban, fa le fotocopie dei documenti e fa firmare il tutto alla donna, con il nome del marito infermo che era sotto le cure dell'infermiere in quel momento.

LA POLIZIA

«Ho subito chiamato la figlia e sono andato in questura - spiega l'infermiere -, che è intervenuta con celerità». La pattuglia delle Volanti ha girato per le vie di Cavarzano e ha individuato le tre persone che stavano andando per le case. Tutto regolare, a parte il modo in cui carpiscono la firma degli anziani che spesso non sanno quello che stanno sottoscrivendo. Le tecniche di persuasione sono sempre più raffinate e insistenti, purtroppo non si può dire altrettanto dell'informazione e della consapevolezza dei consumatori. Ma ieri il lieto fine, grazie alla polizia: il contratto è stato annullato.

L'APPELLO

«Ho fatto questa segnalazione alla polizia - conclude l'infermiere - non solo per il caso singolo ma anche per sensibilizzare un intervento su questi venditori porta a porta che mettono a rischio la salute delle fasce più deboli. Io come infermiere entro nelle case bardato, con mascherine ffp2 e tutti i dispositivi di protezione, e questi entrano nelle case senza nulla. Persone, senza alcuna protezione, che non sappiamo da dove arrivano o cosa portano. L'ho detto anche alla polizia che mi ha rassicurato dicendomi che avrebbero fatto la segnalazione al prefetto affinché si blocchino questo tipo di vendite porta a porta».

