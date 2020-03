TRA LA GENTE

VENEZIA La voce di uno è la voce di tanti, i veneziani al tempo del coronavirus la pensano principalmente in due modi. Da un lato la disperazione degli esercenti, costretti a fumarsi una sigaretta fuori dal locale in attesa dell'arrivo di un prezioso cliente. Dall'altro chi esce e si gode una città che sembra tornata a trenta-quarant'anni fa, con qualche turista e i tanti ciao che si possono dire ritrovando conoscenti che non si vedevano da anni.

Perché se c'è chi ha paura e preferisce starsene a casa, c'è anche chi il coronavirus lo equipara a una normalissima influenza, cercando di godersi i vaporetti mezzi vuoti, l'assenza di resse per spostarsi da una parte all'altra o fare la spesa al supermercato con calma. E sembra quasi che la scontrosità del fare la guerra con gli ombrelli nelle calli sia sparita, perché per lo più dall'altra parte c'è un veneziano, a cui si può chiedere scusa in dialetto. È innegabile però che chi deve far quadrare i conti a fine mese abbia paura. I baristi e ristoratori o mettono in ferie anticipate i collaboratori oppure ne approfittano per fare lavori. In alcuni casi si preferisce tenere il locale chiuso perché tra dipendenti e costi vivi, di questi tempi non conviene aprire.

Sarà stata la pioggia di ieri pomeriggio, ma i bar erano desolati. A San Stin, dal Brillo Parlante la titolare si diceva felice di poter vedere qualcuno all'interno del locale: «In questo momento (attorno alle 16, ndr) sto registrando la maggior affluenza di persone: otto». Uno degli avventori, Maurizio, che di mestiere fa l'architetto, si dice dispiaciuto per l'economia, ma felice per come si presenta la città in questi giorni: «Un parametro sono i vaporetti vuoti: a causa di questo delirio siamo più poveri, ma liberi». Al vicino Vizietto, Alberto si sdoppia, da imprenditore si dice disperato per il locale vuoto, da veneziano riscopre le gioie e le bellezze della città: «Che non ci sia nemmeno un cliente non è normale, dal punto di vista lavorativo mi spiace molto, ma da veneziano è bello riconoscere la città vivibile. Cerchiamo di salvarci grazie ai veneziani che vengono a trovarci, forse oggi la pioggia è complice».

Proseguiamo il giro in città, le persone sono poche. Si riconosce qualche lavoratore che si sposta, ma osservando l'interno dei negozi pare di trovarsi in una città fantasma. E i banconi o le vetrine dei bar mettono in mostra molti tramezzini invenduti. «Lavoro in un ristorante, la paura di perdere il posto c'è - commenta Silvia - però spero soprattutto che chi bastona i turisti si ricreda. Un altro auspicio è che si decida di cambiare questa monocultura turistica, investendo in realtà utili ai residenti». Sembra un cane che si morde la coda, perché i residenti sono troppo pochi per tutti locali presenti in città e così il risultato è di sgomento. Valentina, del Dersut, racconta che anche per lei il fatturato è in linea con i colleghi, cala del 50-70%: «La gente non si muove e mancano i residenti, chi entra però è tranquillo». Anche al Dolce Vita, Andrea commenta allo stesso modo, seppure osservando i tavolini in cui si contano una decina di persone: «I residenti sono pochi, ma con la chiusura delle scuole e delle università mancano anche quelle risorse, oltre ai pendolari».

Percorrendo la strada che dai Frari porta a Santa Margherita si vedono molte serrande chiuse e fuori dal Bocon DiVino, il titolare Nicola fuma una sigaretta, nonostante il suo locale possa contare su una quindicina di clienti: «Dall'acqua alta non ci siamo più ripresi: la scorsa settimana l'unico giorno in cui si è lavorato è stato il sabato, all'aperitivo, purtroppo stiamo pensando di lasciare a casa un ragazzo in anticipo rispetto alla scadenza del contratto». In famiglia gestiscono anche il ristorante Fuori Rotta, chiuso.

Un cliente si lamenta: «In tv si parla solo del virus, basta, è ora di uscire». Gli fa eco Petra, seduta fuori dalla Bifora, che all'interno ha un solo cliente: «Vengo dalla provincia di Pordenone, ho trovato lavoro qui, mi pare surreale». La dipendente del locale invece è preoccupata: «Ci hanno azzerato le prenotazioni, di solito a quest'ora siamo in tre, c'è il rischio di perdere il lavoro». All'Orange Tommaso preferisce approfittarne per fare lavori: «Di giorno gli incassi in zona arrivano anche a -90%, la sera si recupera con qualche veneziano, ma il fatto che il fornitore sia passato da consegnare ogni giorno a un giorno sì e uno no, è emblematico». Domenico, dell'Imagina, auspica aiuti di Stato: «Mancano studenti e famiglie perché le scuole sono chiuse, sono state cancellate le lauree e abbiamo scelto di rimborsare la caparra perché non è colpa loro, però speriamo che arrivi qualche incentivo fiscale». Intanto il Comune ha scelto di riaprire le biblioteche dalle 16.

Tomaso Borzomì

