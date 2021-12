LA MOBILITAZIONE

CHIOGGIA Basta con lo stereotipo che i pescatori siano predatori del mare. Al contrario: ne sono i custodi e vanno coinvolti nelle decisioni sulla gestione delle risorse ittiche e marine. In estrema sintesi è questo il messaggio che i rappresentanti istituzionali e di categoria, una sessantina in tutto, intervenuti alla giornata di lancio degli Stati generali della pesca, hanno voluto mandare ai governanti italiani ed europei. Una discussione ampia, che ha toccato tutti gli aspetti della blue economy sottolineando le criticità attuali e ponendo le basi per il necessario rilancio. I 350 partecipanti in totale che, ieri, nel limite della capienza consentita dalle misure anti Covid, e dopo rigorosi controlli del green pass, avevano riempito l'Auditorium San Nicolò, sono stati salutati dai rappresentanti dei due principali enti organizzatori, il direttore del mercato ittico all'ingrosso, Emanuele Mazzaro e l'assessore regionale alla pesca, Cristiano Corrazzari. Quest'ultimo ha ricordato il valore economico del settore e l'articolazione della filiera che coinvolge anche turismo, enogastronomia, tradizione e cultura e che, per quanto riguarda il Mediterraneo, e ancor più l'Adriatico, richiede attenzioni specifiche e risorse dedicate. Temi che, comunque, saranno approfonditi nella quattro-giorni degli Stati generali veri e propri che si svolgeranno dal 3 al 6 maggio, a Porto Tolle, Caorle, Chioggia, con chiusura a Venezia.

CONCRETEZZA

Un'impostazione condivisa dal vicesindaco di Chioggia, Daniele Tiozzo Brasiola, che ha invocato, però, «concretezza» nelle proposte da elaborare. Il presidente del Distretto ittico Chioggia-Rovigo, Massimo Barbin, elencando alcuni numeri (oltre un miliardo di fatturato, 18% del Pil nazionale nel settore pesca, 90% della molluschicoltura italiana) della pesca veneta, ha annunciato, per maggio, la stesura di un libro bianco della pesca su cui basare le future politiche gestionali per raggiungere gli obiettivi che dovranno essere fissati «insieme» dagli operatori e dagli amministratori pubblici. La necessità di un'azione unitaria è stata ribadita anche dall'europarlamentare Rosanna Conte: «Pesca e acquacoltura sono un patrimonio da difendere e occorre fare squadra per affrontare le sfide lanciate dall'Unione europea e dall'Onu». Ancor più esplicito l'ex assessore alla pesca, ora capogruppo regionale della Lega, Giuseppe Pan, che ha parlato delle «imposizioni da parte dei Paesi del nord Europa ai Paesi del Mediterraneo. Vogliono omologarci a Bruxelles». Commercialmente «Francia e Spagna, che hanno sbocchi nell'Atlantico e nel Mediterraneo, possono smerciare l'uno e l'altro prodotto, ma noi siamo diversi: abbiamo la cucina migliore del mondo, i cibi tipici più buoni e più controllati e vogliono mettere in discussione tutto questo con presunti studi scientifici. Ma con gli studi si può dire tutto e il contrario di tutto».

Concetti ripresi anche dal consigliere, comunale e regionale, Marco Dolfin che, sottolineandoli con un proverbiale «noi siamo buoni sì, ma mona no» ha criticato «l'integralismo che, in nome dell'ambiente, rischia di distruggere la nostra pesca e consegnarla alle multinazionali. Per salvare i pescatori e l'economia del mare, occorre tenere conto sia degli aspetti ambientali che di quelli sociali». Dolfin ha avuto anche parole di solidarietà per i pescatori colpiti dalle continue chiusure del Mose e dalla contemporanea mancanza di conche di navigazione e porti rifugio. «Se faranno causa ai gestori del Mose, io li appoggerò». A criticare la gestione europea delle regole sulla pesca è intervenuto anche il deputato Lorenzo Viviani, genovese, figlio di pescatore e pescatore pure lui, che ha evidenziato la mancanza di confronto democratico con la quale sono stati varati, da anni, i regolamenti in materia, con decisioni della sola Commissione generale della pesca per il Mediterraneo e senza passare per il Parlamento europeo.

LA CIA

Sulla questione è intervenuta, con una nota, anche la Cia, la Confederazione italiana degli agricoltori: «Oggi abbiamo ascoltato il grido d'allarme dei pescatori dichiara il presidente di Cia Veneto Gianmichele Passarini ed è sulla loro richiesta di essere rappresentati che si è mossa Cia, fondando Pescagri. Avere una associazione, capeggiata da una donna veneta, è uno strumento da sfruttare e che mettiamo a disposizione degli addetti ai lavori per arrivare ad essere incisivi, per avviare una vera concertazione, per poter interloquire a tutti i livelli, da quello provinciale e regionale a quello ministeriale».

«Se si vuole il bene di questo settore conferma il Segretario Nazionale di Pescagri Cia Marilena Fusco dobbiamo smettere di fare a gara a chi è il primo della classe. Per questo faccio un appello alle altre associazioni di categoria: lavoriamo tutti assieme, consapevoli che questo è un mestiere ancora importante e che può rappresentare uno sbocco per tanti giovani. I precedenti Stati Generali, d'altronde, risalgono a sette anni fa: se siamo ancora qui a discutere di futuro, vuol dire che in passato non si è stati all'altezza delle legittime aspettative del settore».

Diego Degan

