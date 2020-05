ECONOMIA

MESTRE Dei disagi delle categorie si è parlato in lungo e in largo: ristoratori, artigiani, parrucchieri e tutti quegli imprenditori che con le restrizioni anti Covid hanno avuto un enorme calo negli introiti e che ora chiedono a gran voce di poter tornare a lavorare e di essere messi in condizione di farlo. Ci sono interi settori, però, che fanno parte dell'indotto di queste attività e che sono rimaste (altrettanto) all'asciutto, e forse in condizioni addirittura peggiori. Sono i fornitori: chi eroga servizi e materie prime per le aziende al momento sta facendo registrare numeri pesantemente in rosso.

ALLE STRETTE

«Io mi occupo di comunicazione, lavoro con enti, musei, ristoranti e bar - racconta un imprenditore mestrino - e il problema è che non mi sono state pagate nemmeno le fatture di gennaio e febbraio, quando l'emergenza sanitaria non era ancora esplosa. Senza questi pagamenti siamo alle strette: dobbiamo pagare l'Iva su fatture emesse ma mai incassate». Eccolo il paradosso: le tasse sui mancati introiti. Ovvero: sulla carta, il servizio è stato saldato. Ma il conto corrente, però, è ancora in attesa del bonifico. «Lo sappiamo tutti, il Covid è stata una sciagura economica - continua - ma un buon imprenditore stanzia solitamente un budget per un anno intero. Possibile che non ci sia il margine necessario a pagare i debiti? Non voglio mettere in dubbio la buona fede della maggioranza delle persone, ma nel nostro settore c'è l'impressione che qualcuno abbia approfittato della situazione per risparmiare sulle spese. Chi agisce così forse pensa di fare il suo bene non pagando, ma in realtà danneggia me e un sistema che si regge principalmente sulle relazioni». E quel buco, nel bilancio, a quasi tre mesi dal blocco totale, comincia a farsi sentire. «Al momento posso contare pagamenti insoluti per 38 mila euro. Circa 20mila quelli scaduti. E dubito che i 18 che restano mi verranno pagati in tempo. Anche io devo occuparmi dei miei dipendenti e delle loro famiglie, come faccio?». La domanda che si pone l'imprenditore è, a questo punto, se le tanto discusse fatture elettroniche siano davvero una garanzia, come era stato promesso dallo Stato. «L'Agenzia delle Entrate vede quali sono i pagamenti insoluti, ma se non interviene a cosa serve? In questi giorni mi vedo costretto quotidianamente a pregare per chiedere alle persone che mi saldino almeno parte di quello che mi devono. Anche perché, per esempio, i locali che lavorano per asporto stanno continuando a incassare, loro si fanno pagare a 60 giorni dai loro clienti?».

L'APPELLO

Gli fa eco un fotografo: «La mia attività è basata principalmente sui matrimoni, me ne sono stati annullati una ventina. Come posso fare se da qui a un anno non si terranno più cerimonie?». I due professionisti chiudono con un appello alle categorie. «Questa situazione deve far emergere un forte senso di solidarietà, non una guerra tra poveri. In un'ottica di ripartenza collettiva bisognerebbe fare quadrato, a volte basterebbe anche solo parlarsi con franchezza, con trasparenza, e cercare una soluzione che possa essere d'aiuto a entrambi. Perché è vero, non siamo tutti sulla stessa barca, ma la mareggiata è comune. A questo punto bisogna prendere una decisione: se aiutarci, o giocare a battaglia navale».

Davide Tamiello

