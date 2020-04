LA TESTIMONIANZA

NOVENTA Sono mogli, mamme e figlie, ma anche operatrici socio sanitarie della casa di riposo di via Roma a Noventa. E non è facile barcamenarsi tra questi ruoli in questo periodo di emergenza sanitaria. La loro vita da febbraio a oggi è radicalmente cambiata. Donatella Zampieri, 52 anni di Sant'Angelo di Piove, da 7 anni impegnata a Noventa, racconta la sua esperienza, le sue rinunce, la sua quotidianità al fianco dei più fragili: «L'entusiasmo è quello dei giorni migliori. Sul piano organizzativo la nostra vita è mutata e il livello d'allerta si è elevato. Quando arriviamo al lavoro ci dotiamo di tutti i dispositivi di protezione per tutelare la nostra salute, ma soprattutto quella degli ospiti. Quando torniamo a casa tutti gli indumenti che indossiamo vengono regolarmente lavati e sanificati».

Conciliare la vita familiare non è semplice: «Ho la fortuna di avere una famiglia che mi supporta in questo delicato momento. Io e mio marito dormiamo in due camere distinte, evitiamo qualsiasi tipo contatto anche con i figli e stiamo attenti in maniera meticolosa all'igiene e soprattutto all'utilizzo degli asciugamani. Insomma viviamo da separati in casa, ma con un legame ancora più stretto rispetto al periodo che ha preceduto il Coronavirus».

Il loro ruolo all'interno della Casa di riposo non è soltanto operativo, ma anche psicologico: «I nostri ospiti identificano gli oss come persone con le quali trascorrere le loro giornate. Cerchiamo di tenerli allegri, ci dilettiamo in ogni tipo di attività motoria per rallegrarli e non fargli sentire la mancanza dei loro parenti».

Proprio questo ultimo dettaglio è stato probabilmente la chiave di volta che ha portato ad oggi la Casa di riposo di Noventa ad essere una Covid-free. «La dirigenza - ha concluso Donatella Zampieri - ha fatto la scelta di interrompere le visite dei familiari già nei primi giorni di febbraio. In un primo momento questa scelta ha creato qualche comprensibile malumore, ma con il passare del tempo questa direttiva si è rivelata vincente. I contatti tra parenti e ospiti sono ad oggi solo virtuali attraverso gli smartphone».

Diana Salmaso, 58 anni di Saonara, da dodici anni lavora a Noventa. Anche per lei le difficoltà organizzative non mancano, ma le sta affrontando con il sorriso: «Quando torno a casa mi trovo a convivere con i miei genitori anziani. Ecco perchè da tempo abbiamo limitato all'essenziale i nostri contatti. Riesco a badare a loro in tutto, ma a debita distanza. Non voglio in nessuno modo mettere a rischio la loro vita e la loro salute, già debilitata dal peso degli anni. I sacrifici - ha proseguito - sono enormi, ma quello che desidero puntualizzare è che chi decide di fare il nostro mestiere lo deve vivere come una missione e svolgerlo a regola d'arte per essere di aiuto al prossimo, tutelando comunque la propria vita privata».

In vista della fase 2 del Coronavirus, la Casa di riposo di Noventa Padovana si è dotata di un'importante novità. «Abbiamo acquistato - ha riferito il presidente Denis Cacciatori - una telecamera termografica da installare nei punti di ingresso della struttura per intercettare potenziali rischi di ingresso di persone con temperatura alterata. Si tratta di un'ulteriore investimento - ha concluso - che ci garantirà di lavorare sempre e comunque nella massima sicurezza». La struttura, tra le altre cose è già dotata da un biennio della tecnologia Non Thermal-Plasma che realizza la ionizzazione dell'aria. E' considerato il processo più sicuro per ossidare e scomporre sostanze inquinanti ed è dimensionabile in base alle esigenze di sanitizzazione.

