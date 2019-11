Noi, colleghi in servizio, all'uscita insultati con cartelli e qualche cent

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SFOGOBORGO VALBELLUNA «Mi sono sentito umiliato, insultato dai miei colleghi». Quando uno dei 20 operai che ieri hanno lavorato regolarmente in Wanbao Acc è uscito e ha visto quella installazione all'esterno dello stabilimento si è sentito colpito nella propria dignità da fuoco amico. All'uscita dall'Acc, dove ieri alle 13 c'era ancora il presidio dei manifestanti che hanno scioperato, sono stati sistemati due cartelli, con sotto delle monetine per i cosiddetti crumiri. Il messaggio era chiaro: «Solidarietà per i colleghi bisognosi...