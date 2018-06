«Noi ci asterremo, ma temo non durerà Matteo costretto a fare molte rinunce»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La presenza di Fratelli d'Italia nel governo che si accinge a giurare è stata in bilico soltanto per una manciata di minuti. Quelli in cui Giorgia Meloni ha incontrato Matteo Salvini e lui le ha spiegato che avrebbe voluto averla al suo fianco. Poi il veto del M5s ha chiuso tutte le discussioni. Alla fine la scelta è ricaduta sull'astensione. «Abbiamo voluto favorire la nascita di questo esecutivo - spiega - perché tutte le alternative erano peggiori: o un governo tecnico che avrebbe preso zero voti in aula indebolendo le istituzioni...