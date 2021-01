ECONOMIA

MESTRE Già dalla fine del primo trimestre di quest'anno gli artigiani temono un'ondata di chiusure di attività perché i ristori non arrivano e se arrivano sono pochi e in grave ritardo per imprenditori che stanno già scontando il danno di un anno di pandemia e relativo crollo dei consumi di merci e servizi; e anche perché i clienti non possono raggiungere le sedi delle attività vivendo fuori comune. Nel Veneziano, secondo l'Ufficio studi di Confartigianato provinciale, sono quasi 4 mila le imprese che lavorano con clientela che arriva da oltre confine e sono proprio queste che rischiano di più mentre, invece, la grande distribuzione può continuare a lavorare senza problemi e ad accogliere centinaia di persone nei propri super e ipermercati. E allo stesso modo vari locali del centro di Mestre, nonostante sia consentita solo la vendita da asporto e vietata invece la vendita diretta, sono pieni di gente che consuma fuori o dentro.

CATEGORIE IN PERICOLO

Così gli artigiani a causa dei nuovi limiti agli spostamenti imposti dalla zona arancione non possono ricevere i propri clienti abituali che provengono da fuori comune, mentre le realtà della grande distribuzione bypassano il divieto e i bar lavorano lo stesso. In queste condizioni per la precisione ci sono 3.779 imprese della provincia che vivono di clientela fiduciaria: 209 orafi, 180 carrozzieri, 594 meccatronici, 1268 acconciatori, 551 estetiste, 44 tra ottici ed ortopedici, 161 copisterie, 150 fotografi, 167 grafici, 149 pulisecco, 117 sarti/stilisti, 60 calzolai e 129 riparatori elettrotecnici. «La situazione è assurda commenta il presidente della Confartigianato Metropolitana di Venezia Siro Martin : oltre a non sbloccarsi la partita dei ristori, la gestione del lockdown tra territori comunali è l'ennesimo colpo per tantissime categorie economico-artigianali già allo stremo».

Claudio Dozzo, il presidente della Federazione Artistica che rappresenta anche gli orafi, ha il negozio in centro e dalle sue vetrine vede cosa accade nei locali attorno: «I clienti dei comuni vicini non possono singolarmente entrare nel mio laboratorio, che di certo presenta meno rischi di contagio rispetto gli assembramenti assurdi che si sono registrati anche nei giorni scorsi nei locali di Mestre dove, per sfollare la gente, sono dovuti intervenire decine di agenti. Si tratta di limitazioni calate dall'alto, senza logica e grande efficacia. Se esistono delle regole, devono valere per tutti, i ragazzi è giusto che socializzino rispettandole, come deve fare chi con sacrifici mantiene la serranda della propria attività aperta e fa vivere la città».

DISPARITÀ

Tanto per fare un esempio, i meccanici vivono sui clienti di fiducia che, spesso, arrivano anche da fuori comune: «Anche dal meccanico, come per le estetiste, è prassi andare su appuntamento, e non capisco perché il Dpcm non preveda la libertà di movimento per l'erogazione di servizi fatta su appuntamento anche fuori comune - commenta il presidente della federazione Autoriparazione Alessandro Marin -. È un assurdo: uno non può uscire dal comune per andare una volta al mese su appuntamento tracciabile dal meccanico di fiducia, mentre può andare a fare la spesa anonimamente fuori comune più volte al giorno».

E.T.

