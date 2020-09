NODO PERSONALE

PORDENONE Parallelamente al piano che l'Azienda sanitaria sta per essere messo a punto rispetto alla gestione dell'emergenza Covid nella prossima stagione invernale prosegue anche il piano delle assunzioni di personale. Procedure che spesso però si dimostrano lunghe e farraginose e talvolta si scontrano anche con la difficoltà di reperire figure professionali, sia mediche che infermieristiche, nelle graduatorie e nel mercato degli operatori sanitari. E così nel Friuli occidentale accade che mentre il vertice dell'Azienda sanitaria annuncia una serie di nuove assunzioni - sia di medici che di personale amministrativo - il sindacato denuncia la lentezza con cui si sta procedendo al reclutamento e all'assunzione degli infermieri con l'operazione annunciata già all'inizio del mese di luglio. Insomma, sul fronte della carenza di personale le difficoltà per gli ospedali territoriali e per i distretti sanitari sembra non finire mai.

LE ASSUNZIONI

Il vertice aziendale si è attivato - i nodi erano stati già denunciati con forza nello sciopero provinciale della sanità di inizio estate - per cercare di porre rimedio alle carenze dei vari reparti ospedalieri. È delle ultime ore la comunicazione dell'assunzione di quattordici operatori. Nello specifico l'Asfo inserirà due medici chirurghi nella Chirurgia generale e un medico cardiologo nella struttura complessa della Cardiologia dell'ospedale Santa Maria degli Angeli. Per la prima volta, inoltre, con l'assunzione di undici collaboratori amministrativi si punta a porre rimedio alle difficoltà nell'organico in alcuni uffici e in alcune strutture amministrative. L'Azienda inoltre procederà all'indizione di un concorso pubblico per l'assunzione di sette medici pediatri, quattro a tempo indeterminato e tre a tempo determinato. «Il programma di reclutamento nasce dalla necessità di incrementare - aveva sottolineato il direttore generale dell'Asfo, Joseph Polimeni - ulteriormente le risorse in organico per implementare i servizi e rispondere ancora più efficacemente ai bisogni assistenziali e sanitari del territorio». Il sindacato del comparto prende atto delle nuove intenzioni dell'Azienda ma rimarca le problematiche ancora aperte sul fronte del personale infermieristico. Oltre che le difficoltà di non poco conto derivanti dalla mancata copertura di oltre ventidue posti di primario. Una situazione che si aggraverà ancora di più visto il recente annuncio di lasciare prima del tempo da parte del dottor Roberto Spaziante, primario della Medicina nucleare dell'ospedale pordenonese. Su questo fronte non c'è, infatti, ancora traccia dei concorsi per i primari. Nelle settimane scorse era emersa l'ipotesi che per agevolare la stessa Asfo e per accelerare i tempi le procedure concorsuali sarebbero state avviare dalla direzione centrale della sanità della Regione. Ma ancora, almeno ufficialmente, non ci sono novità.

INFERMIERI

Ma è sulla questione della mancanza di infermieri che il sindacato degli ospedalieri rilancia. Delle 38 assunzioni annunciate dall'Asfo all'inizio di luglio ne sarebbero state attuare solo venti. In diciotto, infatti, avrebbero rinunciato. «Cosa che - sottolinea il sindacato - dovrebbe fare scattare lo scorrimento della graduatoria. Ma l cose stanno andando troppo a rilento». Una situazione che, alla vigilia della stagione invernale con un possibile aggravarsi dell'emergenza Covid, apre scenari di preoccupazione. Ma anche le case di riposo del territorio sono alle prese con enormi difficoltà nel reclutamento di infermieri di cui c'è estremo bisogno. Le agenzie per il lavoro li cercano anche in altre regioni, offrendo pure l'alloggio, ma le risposte che arrivano sono molto poche.

D.L.

